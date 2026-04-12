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El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El petróleo superó los 100 dólares este domingo tras el fracaso de las negociaciones nucleares entre EE. UU. e Irán en Pakistán, impulsado por la tensión en Medio Oriente.
  • Tras 21 horas de diálogo sin acuerdo, Donald Trump ordenó un bloqueo naval a puertos iraníes. El mercado reaccionó ante el riesgo de interrupciones en el Estrecho de Ormuz.
  • Analistas prevén que el crudo se mantenga alto, presionando la inflación global. La escalada regional entre Israel y Hezbollah suma incertidumbre al suministro energético futuro.
Resumen generado con IA

El precio internacional del petróleo volvió a dispararse este domingo y superó los 100 dólares por barril, impulsado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El índice de referencia del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) registró una suba cercana al 8% al inicio de la jornada, alcanzando los 104,50 dólares por barril. En paralelo, el Brent del Mar del Norte —referencia global— avanzó un 7% hasta ubicarse en torno a los 102 dólares.

Escalada tras el fracaso diplomático

Las conversaciones entre Washington y Teherán concluyeron sin acuerdo en Islamabad, Pakistán, luego de más de 21 horas de negociaciones. El principal punto de conflicto sigue siendo la falta de garantías por parte de Irán sobre el carácter pacífico de su programa nuclear.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó que las diferencias persisten y que se dejó sobre la mesa una última propuesta antes de la retirada del equipo negociador. Desde Irán, en tanto, calificaron las condiciones como “exigencias irrazonables” y anticiparon que no esperaban un acuerdo inmediato.

Trump ordena bloqueo y sube la tensión

En este contexto, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval sobre puertos iraníes y reforzó la presión internacional. La medida elevó el riesgo sobre el suministro energético global, especialmente por su impacto potencial en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo.

La incertidumbre geopolítica generó una reacción inmediata en los mercados, donde los inversores comenzaron a anticipar posibles interrupciones en la oferta de crudo.

Impacto en los mercados energéticos

El repunte del petróleo refleja el temor a una escalada mayor en la región, en un escenario ya marcado por conflictos paralelos. Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel continúan con operaciones en Líbano contra Hezbollah, lo que añade presión al tablero regional.

Analistas advierten que, de mantenerse la tensión entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo podría sostenerse por encima de los 100 dólares en el corto plazo, con impacto directo en la inflación global y en los costos energéticos.

La evolución del conflicto será determinante para los mercados en los próximos días, en un contexto donde cada movimiento político tiene impacto inmediato en los precios internacionales de la energía.

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