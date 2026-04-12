Irán responde a Donald Trump y amenaza con atacar buques militares en Ormuz

Resumen para apurados
- Irán amenazó este domingo con atacar buques militares extranjeros en el estrecho de Ormuz, tras el anuncio de bloqueo naval por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump.
- La Guardia Revolucionaria considerará cualquier incursión militar como violación al alto el fuego, mientras Trump afirma que puede destruir la infraestructura energética iraní.
- La escalada pone en riesgo la estabilidad energética global y endurece el conflicto. Trump busca forzar una negociación, pero el riesgo de una respuesta bélica es inminente.
La tensión por el estrecho de Ormuz volvió a escalar este domingo luego de que Irán advirtiera que responderá con firmeza ante cualquier presencia militar extranjera en la zona, en el marco del conflicto abierto con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, tras el anuncio de un bloqueo naval.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que considerará una violación del alto el fuego a cualquier buque militar que intente acercarse al paso estratégico y que actuará con contundencia. En un comunicado oficial, el cuerpo militar rechazó las versiones sobre un supuesto cierre del estrecho ordenado por el mandatario republicano y afirmó que la vía continúa operativa bajo su control.
“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, señaló.
Al mismo tiempo, reforzó su advertencia frente a eventuales incursiones militares extranjeras. “Cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”, agregó, según consignó el diario "Ámbito".
La postura iraní se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos anunciara que su país avanzará con el bloqueo del estrecho y la remoción de minas marinas atribuidas a Irán. En ese sentido, sostuvo que la Marina estadounidense impedirá el tránsito de buques que operen bajo las condiciones impuestas por Teherán y advirtió que su gobierno “bloqueará todos y cada uno” de los que intenten cruzar pagando peaje.
En paralelo, Trump redobló la presión sobre Irán y aseguró que podría “acabar” con el país “en un día” si no retoma las negociaciones. En una entrevista televisiva, afirmó que Teherán no tiene capacidad de presión y terminará aceptando las condiciones de Washington. “Creo que van a volver y nos van a dar todo lo que queremos”, sostuvo.
El mandatario defendió además el tono de sus declaraciones, al considerar que sus advertencias fueron clave para forzar el diálogo. “Esa declaración los llevó a la mesa de negociación y no se han ido”, dijo.
Tras el cierre sin acuerdos de las conversaciones en Islamabad, Trump también volvió a amenazar con un posible ataque a la infraestructura energética iraní. “En una hora podría destruir toda su energía, todas sus plantas de generación eléctrica”, afirmó, al detallar el alcance de una eventual ofensiva.