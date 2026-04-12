Irán responde a Donald Trump y amenaza con atacar buques militares en Ormuz

La postura iraní se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos anunciara que su país avanzará con el bloqueo del estrecho y la remoción de minas marinas atribuidas a Irán. En ese sentido, sostuvo que la Marina estadounidense impedirá el tránsito de buques que operen bajo las condiciones impuestas por Teherán y advirtió que su gobierno “bloqueará todos y cada uno” de los que intenten cruzar pagando peaje.