Los “hacedores de paz”, mientras hacen la guerra. El señor Trump

La persistente critica a los procederes e ideas “universales” del presidente estadounidense no halla sustento sino en sus conductas públicas. Como aquella que derivó en el fin de su primer mandato, por el asalto al Capitolio (06/01/2021) de las huestes inducidas directamente por este saliente mandatario. Los cinco muertos y los destrozos en la sede de Washington, su obra. Son hechos criminales en los que Trump es, sin dudas, partícipe intelectual necesario. Él, desesperado por no lograr la reelección ante la evidencia del triunfo electoral de John Biden, insta a sus seguidores, agolpados frente a la Casa Blanca, a marchar hacia el Capitolio para impedir la consagración de su oponente. Y así fue. Marcharon, llegaron y arremetieron con todo en los edificios del Capitolio donde se estaban corroborando los resultados electorales. Ese “Día de Reyes” fue espantoso por las muertes (cinco) y destrozos por la turba. Para un juicio penal Trump sería, repetimos, el autor intelectual necesario. Esto sólo como “muestra gratis”, para preparar el contexto en el que se desenvuelven, si bien caóticamente, la personalidad y las decisiones de Trump. El “dueño” de las decisiones, todas ellas, de la Casa Blanca. Hasta de las más notoriamente irracionales.