El plan de Milei afronta una “prueba de estrés”

Como las anteriores gestiones, la del presidente Javier Milei no está exenta de esta “prueba de estrés”. El tipo de cambio real históricamente sostiene un patrón. El fortalecimiento del peso tiende a propiciarse en años electorales y se corrige en los terceros años de mandato. Desde los niveles elevados en el gobierno de Néstor Kirchner ($2.706 a precios de hoy), hasta Alberto Fernández ($1.645), la corrección cambiaria fue la norma. En ese sentido 2026 marca una excepción. Lejos de corregirse, el tipo de cambio real de la gestión Milei perfora los mínimos previos y se ubica $1.387, acota GMA. A diferencia de otros años, además, la apreciación no convive con una brecha elevada y en 2026 se ubica en 5%. Lejos queda de períodos con mayores controles cambiarios como el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner donde se ubicaba en torno al 36% o el gobierno de AF, cuando el salto a 95% promedio reflejaba un esquema fragmentado, acota el economista Nery Persichini. Esto responde en buena medida al cambio en la dinámica del frente fiscal, que pasó a ser la principal ancla del esquema. Luego de más de una década de déficits persistentes, con un piso negativo de 3,5% en 2014, en 2026 el resultado primario vuelve a terreno positivo con una acumulado del 1,4% del PBI en los últimos 12 meses. El cambio de régimen es evidente. La pregunta es si la dinámica de ajuste es sostenible y allí aparecen las tensiones.