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Del salario, ¿cuánto se destina para ir al súper?

Focus Market aplicó el “modelo Simpson”, en dólares, para analizar las diferencias de consumo en los países de Sudamérica.

Del salario, ¿cuánto se destina para ir al súper?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

¿Cuánto cuesta mantener el estilo de vida de una familia tipo -representada por los Simpson- en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile? Bajo esa consigna, Focus Market hizo una comparación de precios que desnudó diferencias. Con “El “modelo Simpson” como referencia, Focus Market hizo un ejercicio que permite entender cómo varían las posibilidades de consumo y organización familiar según el país, el nivel de ingresos y la estructura de precios, dice su director Damián Di Pace. El trabajo parte de la base que el salario promedio mensual en dólares varía entre los seis países de la comparación. Chile lidera el ranking con U$S1.518, seguido por Argentina con U$S1.293 y Uruguay con U$S1.273. En el otro extremo, Brasil y Bolivia registran ingresos promedio de U$S621 y U$S608, mientras que Paraguay presenta el salario más bajo de la muestra, con U$S598 mensuales. Uno de los gastos más frecuentes en cualquier hogar es el del supermercado

Para dimensionar las diferencias en el costo de vida, se realizó una comparación de precios entre los países de la región considerando productos básicos como carne, leche, huevos, café, arroz y otros alimentos de consumo cotidiano para la familia de Homero. En esto, Argentina aparece entre los países más caros de la comparación en varios alimentos de consumo cotidiano, con casos que llaman especialmente la atención. El kilo de ternera ronda los U$S14,5 en el país, mientras que en Brasil y Bolivia puede costar entre U$S6 y U$S7,8 -casi la mitad-, lo que implica que Argentina supera en un 62% el promedio regional en este ítem. ¿Dónde le costaría más a Marge SImpson llenar el carrito en el súper? Argentina se ubica en un punto intermedio: la canasta familiar mensual asciende a U$S478, por debajo de Uruguay y Chile, pero notablemente más cara que Bolivia y Paraguay. Brasil, por su parte, registra un gasto cercano a los U$S391. Pero el precio del carrito no alcanza para contar la historia completa, advierte Focus Market. 

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Lo que importa es cuánto de su sueldo tiene que destinar Homero -o cualquier trabajador de la región- para llenarlo. En Chile y Argentina, donde los salarios promedio son más altos, la canasta mensual representa alrededor del 34% y el 37% del ingreso familiar respectivamente. Es decir, Homero trabajaría poco más de un tercio del mes para cubrir la comida de la familia. El escenario se complica mucho más en otros países. En Brasil y Paraguay, ese mismo carrito se lleva cerca del 63% del ingreso mensual -más de la mitad del sueldo sólo para alimentación-.

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