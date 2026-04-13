Del salario, ¿cuánto se destina para ir al súper?

Para dimensionar las diferencias en el costo de vida, se realizó una comparación de precios entre los países de la región considerando productos básicos como carne, leche, huevos, café, arroz y otros alimentos de consumo cotidiano para la familia de Homero. En esto, Argentina aparece entre los países más caros de la comparación en varios alimentos de consumo cotidiano, con casos que llaman especialmente la atención. El kilo de ternera ronda los U$S14,5 en el país, mientras que en Brasil y Bolivia puede costar entre U$S6 y U$S7,8 -casi la mitad-, lo que implica que Argentina supera en un 62% el promedio regional en este ítem. ¿Dónde le costaría más a Marge SImpson llenar el carrito en el súper? Argentina se ubica en un punto intermedio: la canasta familiar mensual asciende a U$S478, por debajo de Uruguay y Chile, pero notablemente más cara que Bolivia y Paraguay. Brasil, por su parte, registra un gasto cercano a los U$S391. Pero el precio del carrito no alcanza para contar la historia completa, advierte Focus Market.