Los astronautas de Artemis II rompieron el silencio tras la histórica misión: “Nadie sabrá lo que vivimos”

Resumen para apurados
- Los astronautas de Artemis II brindaron una conferencia de prensa el 11 de abril en Houston tras completar su histórico sobrevuelo lunar para compartir sus primeras vivencias.
- Tras amerizar en el Pacífico, la tripulación de la nave Orion describió la misión como un hito tecnológico y humano, siendo el primer viaje tripulado a la Luna en cinco décadas.
- Este regreso marca el inicio de una nueva era espacial. Los próximos pasos incluyen establecer una base permanente en la Luna y preparar la futura exploración tripulada hacia Marte.
Un día después de regresar de su viaje alrededor de la Luna y amerizar en el océano Pacífico, la tripulación de la nave Orion de la misión Artemis II brindó una emotiva conferencia de prensa que marcó su primera aparición pública tras la histórica travesía.
Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover, integrantes de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, compartieron sus primeras impresiones tras completar una misión sin precedentes en las últimas cinco décadas.
Durante la conferencia, los astronautas destacaron la magnitud de la experiencia y el significado de este nuevo paso en la exploración espacial tripulada. El vuelo de Orion no solo representa un avance tecnológico, sino también el inicio de una nueva etapa en la presencia humana más allá de la órbita terrestre.
Artemis II: ¿qué dijeron los astronautas tras su regreso a la Tierra?
Tras su regreso a la Tierra, los integrantes de la misión Artemis II compartieron sus sensaciones en una conferencia de prensa cargada de emoción, realizada el 11 de abril en el Centro Espacial Johnson, en Houston.
- Reid Wiseman
“Esto no fue fácil. Estar a más de 200.000 millas de distancia de casa. Antes del lanzamiento, sientes que es el sueño más grande de la vida. Y cuando estás allí, quieres volver a estar con tu familia y tus amigos. Ser un humano es algo especial, y estar en el planeta Tierra también lo es”.
- Christina Koch
“Una tripulación es un grupo que siempre está unido, pase lo que pase. Rema junto cada minuto con el mismo propósito. Está dispuesto a sacrificarse en silencio el uno por el otro. Se apoya mutuamente y asume responsabilidades. Una tripulación comparte las mismas preocupaciones y necesidades. Una tripulación está inseparablemente, bellamente, fielmente unida”.
“Honestamente, lo que me llamó la atención no fue solo la Tierra, sino toda la oscuridad a su alrededor. La Tierra es como un salvavidas suspendido, en calma, en el Universo”.
“Hay algo que sé. Planeta Tierra: ustedes son una tripulación”.
- Victor Glover
“Cuando esto empezó, quería agradecerle a Dios en público. Y quiero agradecerle a Dios una vez más porque, incluso más allá de mi desafío por describir lo que vivimos, la gratitud por haber visto lo que vimos, por haber hecho lo que hicimos y por haber estado con quienes estuve, es demasiado grande como para ser expresado en un solo cuerpo”.
- Jeremy Hansen
“Les sugiero que, cuando miren hacia arriba, no nos estén mirando a nosotros. Somos un espejo que los refleja. Y si les gusta lo que ven, miren un poco más allá. Estos son ustedes”.