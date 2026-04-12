Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar

Funcionarios dicen que el objetivo es lograr un alunizaje tripulado en 2028. “Necesitamos que toda la industria trabaje con nosotros, y tienen que aceptar el desafío y poner en marcha de verdad las líneas de producción que se requerirán para cumplir con esa meta”, dijo en una rueda de prensa Lori Glaze, la administradora interina de la NASA.