Artemis II: tras el amerizaje de Orion, la Nasa habló de una “nueva era” y confirmó próximos pasos del programa

Resumen para apurados
- La NASA confirmó el éxito de Artemis II tras el amerizaje de Orion en el Pacífico, marcando el primer viaje tripulado que rodea la Luna en más de cincuenta años.
- Con 1,13 millones de kilómetros recorridos, la tripulación regresó ilesa. La agencia ahora investiga una fuga de presión y evalúa el desempeño del escudo térmico de la nave.
- Este hito abre una 'nueva era' de exploración que permitirá el descenso humano en la superficie lunar. Los resultados validan los pasos hacia misiones más ambiciosas y permanentes.
Las autoridades de la Nasa encabezaron anoche una conferencia de prensa luego del amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico, en la que remarcó la relevancia histórica de la misión Artemis II. “Este es el inicio de una nueva era en la exploración espacial”, afirmó Howard Hu, gerente del programa, al referirse al primer viaje tripulado a la Luna en más de 50 años.
Luego de agradecer a la tripulación y a los científicos que participaron de la misión, las autoridades de la agencia espacial compartieron sus sensaciones y expectativas tras el regreso a la Tierra.
El administrador asociado de la Nasa, Amit Kshatriya, sostuvo que “el camino hacia la superficie lunar sigue abierto” y advirtió que “el trabajo que queda por delante es mayor que el que ya se ha realizado”.
Por su parte, la directora del programa Artemis, Lori Glaze, informó que los astronautas volverán a Houston este sábado y hablarán públicamente por primera vez desde el reingreso. Además, destacó el logro alcanzado: “Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años”.
En esa línea, Glaze anticipó la continuidad del programa y remarcó que esta misión representa apenas el inicio: “la primera de muchas” expediciones.
Durante la conferencia, también se abordaron aspectos técnicos que habían generado preocupación. Las autoridades respondieron consultas sobre el escudo térmico -tras el desperfecto registrado en Artemis I- y señalaron que especialistas ya trabajan en el buque de recuperación para analizar su estado.
Asimismo, confirmaron que se detectó una fuga en el sistema de control de presión de la nave, la cual se encuentra bajo investigación. En cuanto al desempeño del vuelo, el director de vuelo Rick Henfling precisó que la misión alcanzó 1,13 millones de kilómetros recorridos, con una velocidad máxima de 39.700 km/h, y que el amerizaje se produjo a sólo 1,6 kilómetros del punto previsto.
Los especialistas también se refirieron a la tensión vivida durante los momentos críticos del reingreso, especialmente durante los seis minutos de incomunicación. La tranquilidad llegó cuando el comandante Reid Wiseman logró comunicarse con Houston: “Vaya viaje. Estamos estables. Los cuatro estamos bien”.
Por último, Glaze reveló cuál fue uno de los momentos más emotivos del descenso: “Cuando la tripulación reportó que estaba de vuelta y dio el código verde después del splashdown, eso era lo que estábamos esperando. Cuando vimos a Christina salir de la cápsula, fue como, bueno: estamos aquí".