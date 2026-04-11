Artemis II: tras el amerizaje de Orion, la Nasa habló de una “nueva era” y confirmó próximos pasos del programa

Las autoridades de la Nasa encabezaron anoche una conferencia de prensa luego del amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico, en la que remarcó la relevancia histórica de la misión Artemis II. “Este es el inicio de una nueva era en la exploración espacial”, afirmó Howard Hu, gerente del programa, al referirse al primer viaje tripulado a la Luna en más de 50 años.