Secciones
OpiniónUNA MIRADA AL UNIVERSO

Artemis II fue a la luna... ¿y ahora qué?
Artemis II fue a la luna... ¿y ahora qué?
Por Olga Inés Pintado Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar

Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar

Artemis II amerizó con éxito: la Nasa celebró el regreso de los astronautas

Artemis II amerizó con éxito: la Nasa celebró el regreso de los astronautas

Desde Artemis II contemplan partes de la Luna nunca vistas por ojos humanos

Desde Artemis II contemplan partes de la Luna nunca vistas por ojos humanos

Lo más popular
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
1

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros
2

Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros

El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años
3

El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones
4

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja
5

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado
6

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Más Noticias
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Comentarios