OpiniónUNA MIRADA AL UNIVERSO Artemis II fue a la luna... ¿y ahora qué? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Olga Inés Pintado Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Estados Unidos Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar Artemis II amerizó con éxito: la Nasa celebró el regreso de los astronautas Desde Artemis II contemplan partes de la Luna nunca vistas por ojos humanos Lo más popular “Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado