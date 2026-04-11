Trump celebró el éxito de la misión Artemis II a la Luna y aseguró que "el próximo paso es Marte"

Resumen para apurados
- Donald Trump felicitó a la tripulación de Artemis II en EE.UU. tras su exitoso regreso de la Luna ayer, afirmando que el próximo objetivo de su gestión será la llegada a Marte.
- Tras 10 días de misión, los cuatro astronautas amerizaron en el Pacífico a 38.000 km/h. La travesía marcó un récord de distancia terrestre y concluyó con un reingreso impecable.
- El éxito consolida el liderazgo espacial de EE.UU. y acelera los planes de la Casa Blanca para misiones tripuladas a Marte, fortaleciendo la inversión en exploración aeroespacial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación de Artemis II tras el regreso a la Tierra y destacó el desempeño durante la histórica travesía lunar.
A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano afirmó: “Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso”.
Además, adelantó que espera recibir a los astronautas en la Casa Blanca en los próximos días y aseguró que su administración continuará impulsando la exploración espacial
“Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso es Marte”, finalizó su mensaje.
Expedición alrededor de la Luna
Ayer, los cuatro astronautas -los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen- establecieron un récord de distancia de la Tierra durante su sobrevuelo lunar y amerizaron anoche frente a la costa de California, tras un viaje de ida y vuelta de 10 días alrededor de la Luna. “Un reingreso de manual”, dijo el operador de la NASA a cargo de reportarl el evento.
Su nave espacial Orion atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 km/h, con temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius generadas por la fricción, y amerizó sin problemas en el océano Pacífico, gracias a los grandes paracaídas que funcionaron tal como se esperaba.
Las familias de los astronautas estaban presentes en el centro espacial de la NASA en Houston. Todos contuvieron la respiración durante los 13 minutos -seis de ellos sin comunicación-.
El amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, previsto para las 20 (21 de Argentina), incluyó que personal de la NASA y militares les ayudaran a salir de la cápsula y los trasladaran en avión a un buque de recuperación.