Un experto español en la Luna dio su veredicto de la misión Artemis II: “Todavía no he visto nada excepcional”

Artemis, el programa espacial con el que la NASA quiere llegar a la Luna pero más que nada a Marte, marca un hito en el siglo, pero no necesariamente deslumbra épicamente. Así lo interpreta, pero con gran entusiasmo al mismo tiempo Eulogio Pardo, autor entre otros libros sobre astronomía, de “Geología de la Luna: el octavo continente”. El investigador en un reportaje publicado por Nathional Geographic indicó que la foto que circuló esta semana sobre la cara oculta de la luna, es extraordinaria. No así inédita porque una sonda soviética tomó la primera imagen 1959 y otra china aterrizó por primera vez en 2019 y recogió las primeras muestras de roca en 2024.