Secciones
SociedadEn las redes

Un experto español en la Luna dio su veredicto de la misión Artemis II: “Todavía no he visto nada excepcional”

Para Eulogio Pardo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) de Madrid no habrá nada relevante hasta hoy, el último día. Artemis III sí será emocionante.

VISTA DE LUJO. Christina Koch observa la Tierra desde la ventana de la nave Orion durante el vuelo de Artemis II. / NASA VISTA DE LUJO. Christina Koch observa la Tierra desde la ventana de la nave Orion durante el vuelo de Artemis II. / NASA
Hace 4 Hs

Artemis, el programa espacial con el que la NASA quiere llegar a la Luna pero más que nada a Marte, marca un hito en el siglo, pero no necesariamente deslumbra épicamente. Así lo interpreta, pero con gran entusiasmo al mismo tiempo Eulogio Pardo, autor entre otros libros sobre astronomía, de “Geología de la Luna: el octavo continente”. El investigador en un reportaje publicado por Nathional Geographic indicó que la foto que circuló esta semana sobre la cara oculta de la luna, es extraordinaria. No así inédita porque una sonda soviética tomó la primera imagen 1959 y otra china aterrizó por primera vez en 2019 y recogió las primeras muestras de roca en 2024.

Lo que el especialista refleja es que Artemis II tiene un rasgo más geopolítico, que geológico o científico. El tema ciencia entusiasma más a Pardo que cualquier otra cosa en el universo Artemis. “El enigma más interesante es el motivo de la diferencia entre la cara visible y la cara oculta. La parte que vemos desde la Tierra está como deprimida desde el punto de vista topográfico. Y al otro lado, al ‘empujar’, se ha formado como un bulto. Una parte de los científicos suponen que hubo un gran impacto, pero no está aceptado completamente”, explicó el español.

Y agregó: “lo que más me llama la atención es que la gente pueda ver esto como algo novedoso. Toda la información ya se conocía muy bien. La geología, la mineralogía o las diferentes partes se habían conocido con diferentes sondas. Todavía no he visto nada excepcional", opinó. "Artemis II no ha alunizado -no lo hará-, no ha tomado muestras ni ha hecho una cartografía de alta resolución de la superficie de la Luna", detalló el ingeniero. No creo que se haya producido ninguna novedad sustancial de lo que se conoce, pero sí se ha recuperado la tecnología para futuras misiones”, completó.

Ese es el punto fuerte de la misión que hasta el momento se cumple. El desarrollo que lleva años no está generando mayores complicaciones. Para Pardo, cuando parta Artemis III, se producirá algo histórico, aunque el alunizaje todavía no está confirmado en esa misión, sí, la exploración será distinta.

“Desde el punto de vista geológico será lo más interesante porque los sitios candidatos son el Polo Sur de la Luna, donde se ha demostrado existencia de agua helada en determinados cráteres. Por su latitud y orientación, nunca les da la luz del Sol, por eso están en penumbra permanente. Si se toman muestras de esa agua eso sería un auténtico avance”, aseguró Pardo.

Temas la Lunala NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar

Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar

Lo más popular
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
1

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros
2

Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros

El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años
3

El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones
4

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja
5

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado
6

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Más Noticias
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Comentarios