Expedición alrededor de la Luna: Artemis II volvió a la Tierra, con un amerizaje perfecto

Los cuatro astronautas -los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen- establecieron un récord de distancia de la Tierra durante su sobrevuelo lunar y amerizaron anoche frente a la costa de California, tras un viaje de ida y vuelta de 10 días alrededor de la Luna. “Un reingreso de manual”, dijo el operador de la NASA a cargo de reportarl el evento.