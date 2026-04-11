Artemis II: qué le pasa al cuerpo tras una misión espacial y cuáles son los efectos en la salud

Otro cambio importante tiene que ver con la redistribución de líquidos en el cuerpo. En microgravedad, los fluidos se desplazan hacia la parte superior, lo que puede generar hinchazón en el rostro y alteraciones en los ojos y vasos sanguíneos, fenómeno conocido como “cara de luna”. A esto se suma un debilitamiento del sistema inmunológico, que aumenta la vulnerabilidad frente a infecciones.