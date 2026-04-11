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Artemis II: qué le pasa al cuerpo tras una misión espacial y cuáles son los efectos en la salud

Astronautas de Artemis II: cómo impacta la microgravedad en el cuerpo, qué efectos tiene en la salud y qué ocurre al volver a la Tierra.

La tripulación de Artemis II llegó a la Tierra. La tripulación de Artemis II llegó a la Tierra. TN
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Los astronautas de Artemis II regresaron a la Tierra tras orbitar la Luna durante 10 días para iniciar estudios médicos sobre los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano.
  • La tripulación enfrentó pérdida de masa muscular y redistribución de líquidos. Para mitigarlo, realizaron ejercicios de fuerza y ahora atraviesan un riguroso protocolo de salud.
  • Estas evaluaciones son cruciales para entender la adaptación al espacio profundo. Los datos obtenidos permitirán planificar bases lunares y futuras misiones tripuladas a Marte.
Resumen generado con IA

La misión Artemis II regresó a la Tierra tras completar un viaje de 10 días en el espacio, durante el cual la tripulación orbitó la Luna. Luego del amerizaje, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen iniciaron un riguroso protocolo médico para evaluar los efectos de la microgravedad en sus organismos.

Expedición alrededor de la Luna: Artemis II volvió a la Tierra, con un amerizaje perfecto

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Durante la misión, el cuerpo humano se vio expuesto a condiciones muy diferentes a las de la Tierra, lo que genera cambios físicos que son objeto de estudio por parte de la NASA.

Cómo afecta la microgravedad al cuerpo humano

En el espacio, la ausencia de gravedad modifica el funcionamiento del organismo. Uno de los principales efectos es la pérdida de masa muscular y densidad ósea, ya que el cuerpo no necesita sostener su propio peso. 

Artemis II amerizó con éxito: la Nasa celebró el regreso de los astronautas

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Según datos de la NASA, en misiones prolongadas los astronautas pueden perder cerca de un 1% de densidad ósea por mes, especialmente en las zonas que habitualmente soportan carga en la Tierra.

Otro cambio importante tiene que ver con la redistribución de líquidos en el cuerpo. En microgravedad, los fluidos se desplazan hacia la parte superior, lo que puede generar hinchazón en el rostro y alteraciones en los ojos y vasos sanguíneos, fenómeno conocido como “cara de luna”. A esto se suma un debilitamiento del sistema inmunológico, que aumenta la vulnerabilidad frente a infecciones.

Para mitigar estos efectos, durante la misión los astronautas realizaron ejercicios diarios de fuerza y resistencia con un dispositivo específico, que incluyó rutinas como sentadillas y peso muerto. Estas prácticas buscan mantener la masa muscular y reducir el impacto de la falta de gravedad.

El regreso a la Tierra también implica un desafío físico. Durante el reingreso, la tripulación experimentó fuerzas de hasta 3,9 veces la gravedad terrestre, lo que puede provocar mareos, desorientación y fatiga. Por este motivo, la extracción de la cápsula y la asistencia médica se realizan de manera progresiva, con controles inmediatos para evaluar el estado de salud de los astronautas.

Artemis II: por qué los astronautas deben cumplir un estricto protocolo médico tras volver a la Tierra

El regreso de la misión Artemis II no marca el final inmediato de la actividad de sus tripulantes. Tras el amerizaje, los astronautas deben atravesar una serie de evaluaciones médicas obligatorias antes de retomar su vida cotidiana.

Lejos de iniciar un período de descanso, los integrantes de la misión son sometidos a controles físicos exhaustivos que permiten analizar cómo reaccionó el organismo después de varios días en condiciones extremas.

Los especialistas destacan que este proceso incluye múltiples estudios y chequeos para evaluar el estado general de salud. El objetivo es verificar cómo se encuentra el cuerpo tras la exposición a la microgravedad y las exigencias propias del vuelo espacial.

Estas evaluaciones son clave para comprender la adaptación del cuerpo humano luego de una misión. A través de estos estudios, los equipos científicos pueden observar las respuestas físicas tras maniobras complejas, la toma de decisiones en vuelo y el impacto de permanecer en el espacio.

El seguimiento médico no solo garantiza la recuperación de los astronautas, sino que también aporta información valiosa para el desarrollo de futuras misiones de la NASA, especialmente aquellas que implican viajes más prolongados o exploraciones más profundas en el espacio.

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