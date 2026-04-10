Artemis II amerizó con éxito: la Nasa celebró el regreso de los astronautas

Tras el amerizaje de Artemis II, la Nasa envió un mensaje de bienvenida a los tripulantes que protagonizaron un viaje histórico. “¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy!”, expresaron desde la agencia a través de su cuenta de X.
En la misma publicación, destacaron: “Los astronautas de Artemis II han amerizado a las 8.07 pm, poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna”.
La misión concluyó este viernes con el regreso de la nave Orion, que reingresó a la atmósfera terrestre y amerizó con éxito en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, en California. A bordo viajaban Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.
El arribo de la cápsula marcó el cierre del primer vuelo tripulado del programa Artemis y significó, además, el primer sobrevuelo humano de la Luna desde la era Apolo.
Durante los días de travesía, la NASA puso a prueba sistemas clave con vistas a futuras misiones de exploración profunda, en un paso decisivo para el desarrollo del programa.