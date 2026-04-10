¡Misión cumplida! Así fue el momento histórico en que la tripulación de Artemis II regresó a la Tierra
La nave Orión amerizó en el Pacífico luego de 10 días de viaje y más de un millón de kilómetros. La Nasa confirmó que los astronautas se encuentran en buen estado y avanza el operativo de recuperación.
Resumen para apurados
- La misión Artemis II de la NASA concluyó este viernes con el amerizaje de la cápsula Orión en el Pacífico, tras un histórico vuelo tripulado de 10 días rodeando la Luna.
- Tras recorrer un millón de kilómetros, la nave enfrentó temperaturas de 2.700 °C y velocidades de 40.000 km/h, logrando un descenso controlado mediante un sistema de 11 paracaídas.
- Este hito valida la tecnología para el transporte humano al espacio profundo y despeja el camino para el próximo alunizaje, consolidando el regreso de la humanidad a la Luna.
La misión Artemis II concluyó con éxito este viernes con el regreso de la cápsula Orión a la Tierra, tras completar un recorrido de más de un millón de kilómetros en 10 días, incluyendo un sobrevuelo alrededor de la Luna. Los cuatro astronautas, según informó la Nasa, se encuentran en buen estado luego del amerizaje en el océano Pacífico.
El descenso representó uno de los momentos más críticos del viaje. Durante el reingreso, la nave enfrentó condiciones extremas, con temperaturas cercanas a los 2.700 °C y velocidades superiores a los 40.000 km/h, en una maniobra que exigía precisión absoluta.
El amerizaje se produjo frente a la costa de San Diego, donde equipos de rescate aguardan para recuperar a la tripulación. Se prevé que, en menos de dos horas, tanto los astronautas como la cápsula sean trasladados al buque de recuperación.
Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.— NASA (@NASA) April 11, 2026
Get more updates on the Artemis II blog: https://t.co/7gicm7DWBt pic.twitter.com/ReXHTfkFld
El tramo más riesgoso que enfrentó la misión
El regreso de Artemis II eraa considerado el segmento más peligroso de toda la misión. Todo comienzó antes del ingreso a la atmósfera, cuando la nave se desprendió de su módulo de servicio para exponer el escudo térmico, clave para la protección de la tripulación.
Luego, los motores orientaron la cápsula con un ángulo extremadamente preciso, cercano a -5,8° respecto del horizonte. Este valor es determinante: una inclinación mayor podría haber provocar su desintegración por la fricción, mientras que una menor podría hacer que la nave rebote en la atmósfera y quede a la deriva en el espacio.
Â¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy! ð«¶— NASA en espaÃ±ol (@NASA_es) April 11, 2026
Los astronautas de la misiÃ³n @NASAArtemis II han amerizado a las 8:07 p.m. ET (00:07 UTC), poniendo asÃ fin a su exitosa misiÃ³n de aproximadamente 10 dÃas. pic.twitter.com/SmtpbWao1V
Superada esa etapa, Orión ingresó a la atmósfera a más de 40.000 km/h, generando un entorno de plasma incandescente a su alrededor. La temperatura externa habría alcanzado los 2.700 °C, envolviendo a la cápsula en una “bola de fuego”. En ese lapso, además, se produjo un corte temporal de seis minutos de las comunicaciones con la Tierra.
Paracaídas y amerizaje controlado
Una vez superada la fase más intensa del reingreso y restablecidas las comunicaciones, comenzó la desaceleración. A unos 7.600 metros de altura se liberó la cubierta frontal y se desplegó el primer conjunto de paracaídas piloto.
Posteriormente, cerca de los 2.900 metros, se activaron los tres paracaídas principales, que permitieron reducir la velocidad de la cápsula de más de 500 km/h a 27 km/h antes del impacto con el agua.