¡Misión cumplida! Así fue el momento histórico en que la tripulación de Artemis II regresó a la Tierra

La misión Artemis II concluyó con éxito este viernes con el regreso de la cápsula Orión a la Tierra, tras completar un recorrido de más de un millón de kilómetros en 10 días, incluyendo un sobrevuelo alrededor de la Luna. Los cuatro astronautas, según informó la Nasa, se encuentran en buen estado luego del amerizaje en el océano Pacífico.