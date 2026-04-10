El abuelo de Lucio Dupuy se expresó sobre la muerte de Ángel en Chubut: “A mi nieto lo mataron igual”
Ramón Dupuy expresó su conmoción por el fallecimiento del niño en Comodoro Rivadavia, cuestionó a la Justicia y a los organismos de Niñez, y trazó un duro paralelismo con el crimen ocurrido en La Pampa en 2021.
Resumen para apurados
- Ramón Dupuy comparó la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia con el crimen de su nieto Lucio, denunciando fallas judiciales y falta de escucha estatal ante menores en riesgo.
- El niño de 4 años falleció por una lesión cerebral tras ser revinculado con su madre hace un mes. El fiscal confirmó que la progenitora y su pareja son los principales sospechosos.
- El hecho reaviva el debate sobre la Ley Lucio y la eficacia de los organismos de Niñez. Dupuy exige controles sin aviso y mayor atención a las advertencias de los menores.
Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa en noviembre de 2021 por su madre y la pareja de ella, manifestó su conmoción tras la muerte de Ángel, el chico de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. El hombre comparó ambos casos y sostuvo que “a su nieto lo mataron igual”, al dar a entender que el niño chubutense fue asesinado.
En diálogo con LN+, además de trazar un paralelismo entre las dos situaciones, lanzó fuertes críticas contra la Justicia y los organismos de Niñez. Contó que se enteró del fallecimiento de Ángel durante la madrugada del domingo y que desde entonces intenta comprender lo ocurrido.
Calificó el hecho como “ilógico” y “totalmente evitable”, y señaló que el caso reaviva el dolor por la muerte de su nieto. “Es desgarrador, es revivir algo que nos pasó. Si bien ya pasaron cuatro años, para nosotros fue anoche y no lo podemos superar”, expresó.
Dupuy apuntó contra lo que definió como “una negligencia judicial y de los organismos de niñez”. En ese sentido, consideró que uno de los principales errores es no escuchar a los niños cuando expresan miedo o rechazo. “Lucio no tuvo la oportunidad de decir que no quería ir. A este nene se lo escuchó y, aun así, no se actuó. Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor”, afirmó, en referencia a un video en el que Ángel manifestaba que no quería ir con su madre.
Para el abuelo de Lucio, la clave está en interpretar correctamente esas señales y actuar en consecuencia. “Hay que poner el oído, no es lo mismo escuchar que oír a una criatura que está suplicando”, remarcó.
También cuestionó la forma en que se llevan adelante las revinculaciones familiares en contextos donde existen antecedentes o sospechas de maltrato. A su entender, estos procesos deberían realizarse siempre con asistencia y seguimiento permanente.
En esa línea, criticó los controles formales que se aplican en estos casos, al considerar que muchas veces no reflejan la realidad. “No podés avisar por teléfono que vas a ir. Tenés que presentarte sin previo aviso y ver en qué condiciones vive esa criatura”, señaló.
Dupuy reiteró su incomprensión ante la falta de reacción institucional. “No me entra en la cabeza cómo no pueden escuchar a los niños”, insistió.
Por su parte, el fiscal Cristian Olazábal, quien subrogó temporalmente al fiscal de la causa, Facundo Oribones, confirmó que Ángel presentaba una lesión cerebral y señaló que la madre del niño y su pareja son los principales sospechosos.
Indicó que las sospechas se centran en las últimas personas que estuvieron con el menor antes de su muerte. “Con la progenitora y su actual pareja no tuvimos una entrevista. Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro. Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal”, explicó en declaraciones a TN, aunque aclaró que aún no fueron sometidos a un juez penal.
Según detalló, el padre del niño, Luis López, se presentó ante la Justicia el lunes por la mañana para denunciar la situación. Allí indicó que Ángel había sido revinculado con su madre biológica apenas un mes antes.
El fiscal agregó que se requirió la historia clínica y que se tomó contacto con el personal de salud que intervino en la atención del menor. “No se desprendía de la intervención de los médicos ninguna lesión traumática, no había signos de violencia”, concluyó Olazábal.