El abuelo de Lucio Dupuy se expresó sobre la muerte de Ángel en Chubut: “A mi nieto lo mataron igual”

Dupuy apuntó contra lo que definió como “una negligencia judicial y de los organismos de niñez”. En ese sentido, consideró que uno de los principales errores es no escuchar a los niños cuando expresan miedo o rechazo. “Lucio no tuvo la oportunidad de decir que no quería ir. A este nene se lo escuchó y, aun así, no se actuó. Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor”, afirmó, en referencia a un video en el que Ángel manifestaba que no quería ir con su madre.