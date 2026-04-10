Un estudio demostró que solo cinco minutos de esta rutina pueden mejorar tu fuerza y flexibilidad en solo cuatro semanas

La clave del éxito está en el control

Lo que hace que este entrenamiento sea tan efectivo es el enfoque en los ejercicios excéntricos. Estos son movimientos donde el músculo se alarga bajo tensión, como cuando bajamos lentamente el cuerpo al hacer una sentadilla. Según el estudio, al realizar la fase de descenso durante unos cinco segundos, se genera un estímulo mayor en las fibras musculares que con los movimientos rápidos tradicionales.