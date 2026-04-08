Siete minutos para tener un abdomen más fuerte: el ejercicio que deberías hacer todos los días

La importancia de un abdomen resistente

Entrenar el abdomen va mucho más allá de la estética; es una cuestión de salud integral. Los expertos advierten que el "core" fuerte es la base de casi cualquier movimiento cotidiano, desde levantarse de la cama hasta cargar las bolsas del súper. "Todos los entrenamientos usan el núcleo. Ya sea que estés haciendo una sentadilla, una dominada o una flexión, se requiere trabajo abdominal", aseguró de León. Para la entrenadora, darle prioridad a esta zona es fundamental para mejorar la postura y evitar lesiones en otros ejercicios.