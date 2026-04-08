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Siete minutos para tener un abdomen más fuerte: el ejercicio que deberías hacer todos los días

Una rutina eficiente y poco compleja permite construir un abdomen resistente en mínimo tiempo.

Cómo lograr un abdomen más fuerte en siete minutos. Cómo lograr un abdomen más fuerte en siete minutos. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jenna de León presentó en Women's Health una rutina de siete minutos para fortalecer el abdomen diariamente, enfocada en la eficiencia para personas con agendas muy apretadas.
  • El método utiliza intervalos de 40 segundos de trabajo y 20 de descanso. Según la experta, el core permite una frecuencia diaria de entrenamiento para mejorar la postura y salud.
  • La rutina promueve la actividad funcional frente a la estética. Su brevedad busca eliminar barreras temporales, facilitando la adopción de hábitos saludables en la vida cotidiana.
Resumen generado con IA

Lograr un abdomen firme y funcional no siempre requiere de horas en el gimnasio. A veces, la clave está en la constancia y en la técnica adecuada. La reconocida entrenadora Jenna de León presentó al medio especializado Women's Heath un circuito diseñado para quienes buscan eficiencia en agendas apretadas. Se trata de una rutina de solo siete minutos que, gracias a su estructura, permite trabajar la zona media de manera intensa utilizando únicamente una mancuerna.

La propuesta se basa en un esquema de 40 segundos de trabajo activo seguidos de 20 segundos de descanso. Esta modalidad no solo optimiza el tiempo, sino que mantiene el ritmo cardíaco elevado, potenciando los beneficios del ejercicio. Según explica la experta, la versatilidad es uno de los puntos fuertes de este entrenamiento, ya que puede funcionar como una sesión independiente o como el complemento después de una clase de Pilates o una jornada de fuerza.

La importancia de un abdomen resistente

Entrenar el abdomen va mucho más allá de la estética; es una cuestión de salud integral. Los expertos advierten que el "core" fuerte es la base de casi cualquier movimiento cotidiano, desde levantarse de la cama hasta cargar las bolsas del súper. "Todos los entrenamientos usan el núcleo. Ya sea que estés haciendo una sentadilla, una dominada o una flexión, se requiere trabajo abdominal", aseguró de León. Para la entrenadora, darle prioridad a esta zona es fundamental para mejorar la postura y evitar lesiones en otros ejercicios.

La especialista destaca que, a diferencia de otros grupos musculares que requieren días de recuperación más prolongados, la zona media permite una frecuencia mayor si se trabaja con inteligencia. "Lo hermoso de hacer ejercicios de core es que puedes hacerlos todos los días si quieres", afirmó la especialista. Esta flexibilidad convierte a la rutina en una herramienta poderosa para generar un hábito saludable sin excusas de tiempo.

Cómo es el circuito paso a paso

Para realizar esta rutina diseñada , solo necesitás una mancuerna (o una botella con agua/arena si estás en casa) y un cronómetro. El esquema es simple: 40 segundos de ejercicio y 20 segundos de descanso para cada movimiento.

1. Entrada en calor (2 rondas):

  • Jumping Jacks: Saltos abriendo y cerrando brazos y piernas para elevar la frecuencia cardíaca.
  • Rodillas arriba: Trote en el lugar elevando las rodillas hacia el pecho.
  • Sit-ups con rotación: Acostate boca arriba con las rodillas flexionadas. Subí el torso sosteniendo la mancuerna con ambas manos y, al llegar arriba, girá levemente el tronco hacia un lado. Alterná los lados en cada repetición.
  • Giros rusos (Russian Twists): Sentado, con los talones apenas elevados (o apoyados para menos intensidad), girá la mancuerna de un lado al otro tocando casi el suelo.
  • Elevación de piernas: Recostado boca arriba, subí y bajá las piernas extendidas sin que los talones toquen el suelo, manteniendo la zona lumbar bien apoyada.
  • Abdominales de bicileta: El clásico movimiento de bicicleta, llevando el codo hacia la rodilla contraria de forma rítmica.
  • Posición del niño: Arrodillate y sentate sobre tus talones, estirando los brazos hacia adelante sobre el suelo para relajar la espalda.
  • Gato-vaca: En posición de cuadripedia, arqueá la espalda hacia arriba (gato) y luego hacia abajo (vaca) para movilizar la columna y estirar el abdomen.
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