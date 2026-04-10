Aumento de los casos de coqueluche en Argentina: fallecieron dos menores de dos meses en lo que va de 2026

A su vez, el grupo etario más afectado es el de 0 a 5 años. Dentro de este grupo, el 39.2% de los contagiados corresponde a menores de 1 año, especialmente en el subgrupo de menores de 6 meses. En lo que va de 2026, se produjeron dos muertes por coqueluche en menores de dos meses, uno de ellos con antecedentes de vacunación materna.