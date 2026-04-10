Aumento de los casos de coqueluche en Argentina: fallecieron dos menores de dos meses en lo que va de 2026
Con un marcado aumento de notificaciones respecto a periodos anteriores, las autoridades sanitarias refuerzan el llamado a completar los esquemas de vacunación en niños y embarazadas para frenar el avance de la enfermedad.
Resumen para apurados
- En lo que va de 2026, dos bebés fallecieron por coqueluche en Argentina ante un rebrote con 255 casos confirmados, cifra que supera los registros históricos desde el año 2019.
- Argentina fue uno de los 10 países con mayor aumento de casos en 2025. Actualmente, Tierra del Fuego lidera la incidencia, seguida por CABA, afectando sobre todo a menores de un año.
- Salud insta a completar esquemas de vacunación en niños y embarazadas para reducir la mortalidad. El cumplimiento de la inmunización será clave para mitigar este brote epidemiológico.
Argentina fue identificada como uno de los 10 países del mundo que tuvieron un aumento en los casos de coqueluche en 2025. Durante el año pasado, se notificaron 6834 casos sospechosos de coqueluche y se confirmaron 1214 en el país, y hubo 11 fallecimientos por esta causa, todos de menores de 2 años.
Hasta la semana epidemiológica 12 –22 al 28 de marzo– de 2026, se informaron 883 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales 255 se confirmaron, según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional. Estos números superaron las cifras registradas para el mismo período desde 2019. 2026 registró el mayor número de notificaciones con 1.90 casos por cada 100.000 habitantes. El indicador más cercano se registró en 2019, con 1.61 casos por cada 100.000 habitantes.
Regiones más afectadas por la coqueluche
En la última semana, las notificaciones de casos con sospechas de coqueluche se concentraron en establecimientos de CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero. En las 13 provincias restantes se notificaron menos de 10 casos por jurisdicción.
Pero la mayor incidencia acumulada se registró en Tierra del Fuego con 3.28 casos cada 100.000 habitantes, un valor que triplica al de la segunda jurisdicción con más contagios, CABA, con 1.08 casos cada 100.000 habitantes.
A su vez, el grupo etario más afectado es el de 0 a 5 años. Dentro de este grupo, el 39.2% de los contagiados corresponde a menores de 1 año, especialmente en el subgrupo de menores de 6 meses. En lo que va de 2026, se produjeron dos muertes por coqueluche en menores de dos meses, uno de ellos con antecedentes de vacunación materna.
Cómo prevenir la coqueluche
La coqueluche (tos ferina o tos convulsa) es una enfermedad respiratoria causada por Bordetella pertussis y se caracteriza por una tos intensa y persistente que puede durar varias semanas. La Sociedad Argentina de Pediatría la define como altamente contagiosa, tiene distribución universal y, aunque afecta a todos los grupos etarios, se centra principalmente en los niños pequeños, lactantes y personas con enfermedades crónicas. Puede desencadenar neumonía, convulsiones y, en casos extremos, llega a ser mortal.
La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir las formas graves y muertes por coqueluche. La vacunación de niños y la inmunización de embarazadas demostraron disminuir los casos y la gravedad de la coqueluche durante los primeros meses de vida.
- 2, 4 y 6 meses: vacuna quíntuple o pentavalente (esquema primario).
- 15-18 meses: vacuna quíntuple o pentavalente (primer refuerzo).
- 5 años (cohorte 2020): vacuna triple bacteriana celular (segundo refuerzo).
- 11 años (cohorte 2014): triple bacteriana acelular (tercer refuerzo).