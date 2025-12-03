Alerta por tos convulsa: qué está pasando y cómo prevenir nuevos contagios

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, ya se confirmaron 688 infecciones en 20 provincias y se registraron siete muertes, la mayoría de ellas en bebés menores de seis meses. Los contagios se duplicaron en un mes. A mediados de octubre hubo un brote en Tierra del Fuego, donde se habían confirmado 333 de las más de 3.400 consultas con los signos de sospecha de esta infección respiratoria. Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires son otras de las jurisdicciones más afectadas. En Tucumán, hubo tres casos, uno de ellos fue grave y requirió cuidados intensivos, aunque no se reportaron fallecimientos.