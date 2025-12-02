Tos convulsa: cómo se contagia y previene una enfermedad que puede ser mortal para los más chicos

El aumento de casos de tos convulsa puso bajo alerta a todo el país. En apenas unos meses, los casos se multiplicaron en casi todas las provincias y hubo un incremento sostenido desde la Semana Epidemiológica 10 de 2024 (aproximadamente para marzo). Es una enfermedad respiratoria aguda prevenible que, en general, afecta más a lactantes y niños pequeños. Es en este grupo poblacional también donde se registra la mayor tasa de mortalidad, sobre todo si no se aplicaron vacunas.
En Argentina las vacunas contra la tos convulsa, también conocida como coqueluche, se aplican a los 2, 4, 6, 15-18 meses y a los cinco años. Además, desde 2009 se vacuna también a los 11 para disminuir los reservorios en adolescentes. En 2012 se recomendó la vacunación contra tos convulsa para todas las personas gestantes a partir de la semana 20 de gestación.
Cómo se contagia la tos convulsa
La tos convulsa, coqueluche o tos ferina es una enfermedad altamente contagiosa causada por una bacteria. Tiene dos etapas: la primera es un resfrío común y la segunda, una tos que produce crisis agudas en la respiración. Es frecuente en niños pequeños, pero cualquiera puede enfermarse. Los adultos pueden pasar por un cuadro de resfrío solamente.
Según el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, las bacterias que causan la tos convulsa se encuentran en la nariz, la garganta y la boca y se propagan cuando el enfermo tose o estornuda. Si otra persona permanece cerca al menos una hora, está expuesta a las bacterias y puede enfermar entre siete y 10 días después.
Cómo se previene la tos convulsa
Hay vacunas contra la enfermedad. Es la vacuna cuádruple, que protege además contra tétanos, difteria y Haemophylus, la triple bacteriana. Se administra en cinco dosis a niños desde los dos meses de edad hasta el ingreso escolar. Así también en mayores de 7 años con esquema incompleto, siendo necesario un refuerzo a los 11 años; en embarazadas y personal de salud se coloca triple bacteriana acelular.
Durante un brote de tos ferina, los niños menores de 7 años que no hayan sido vacunados no deben asistir a la escuela ni a reuniones públicas. También deben ser aislados de alguien que se sepa o se sospeche que está infectado. Esto debe durar hasta 14 días después del último caso notificado, indica el sitio Medline Plus.