Tos convulsa: cómo se contagia y previene una enfermedad que puede ser mortal para los más chicos

El aumento de casos de tos convulsa puso bajo alerta a todo el país. En apenas unos meses, los casos se multiplicaron en casi todas las provincias y hubo un incremento sostenido desde la Semana Epidemiológica 10 de 2024 (aproximadamente para marzo). Es una enfermedad respiratoria aguda prevenible que, en general, afecta más a lactantes y niños pequeños. Es en este grupo poblacional también donde se registra la mayor tasa de mortalidad, sobre todo si no se aplicaron vacunas.