Misión Artemis II: dónde ver en vivo el regreso de Orión a la Tierra

Reingreso extremo: velocidad, calor y una maniobra de alta precisión

El punto más delicado de todo el proceso será la reentrada en la atmósfera, considerada el momento más crítico de la misión. Antes de iniciar la desaceleración, la cápsula alcanzará velocidades superiores a los 10.600 metros por segundo, lo que genera un rozamiento extremo con el aire y, en consecuencia, temperaturas muy elevadas que pondrán a prueba el escudo térmico.