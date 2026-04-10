Misión Artemis II: dónde ver EN VIVO el regreso de Orión a la Tierra
El regreso de la cápsula Orión no es un simple aterrizaje. Se trata de una operación de alta precisión que implica múltiples factores de riesgo. Tras entrar a la atmósfera, la nave deberá desacelerar progresivamente antes de desplegar sus paracaídas.
Resumen para apurados
- La NASA concreta el regreso de la misión Artemis II este viernes a las 20:07 (ET) con el amerizaje de la cápsula Orion en el océano Pacífico tras orbitar la Luna con tripulación.
- La nave reingresará a la atmósfera a velocidades extremas, probando su escudo térmico antes de ser rescatada por el buque USS John P. Murtha en un operativo de alta precisión.
- Este cierre histórico valida la tecnología para futuras misiones tripuladas y marca un hito en la exploración espacial al ser el primer retorno lunar con humanos en medio siglo.
La misión Artemis II se encamina hacia su tramo final con una maniobra clave: el regreso a la Tierra tras convertirse en la primera tripulación en orbitar la Luna en más de medio siglo. La NASA ya definió el cronograma del amerizaje, que marcará el cierre de esta histórica expedición y funcionará como ensayo para futuras misiones tripuladas.
La cápsula Orion tiene previsto descender este viernes a las 20:07 (hora del este de Estados Unidos) en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. En la zona ya se desplegó un amplio operativo que incluye medios aéreos, navales y equipos médicos para garantizar una recuperación segura de la tripulación.
Reingreso extremo: velocidad, calor y una maniobra de alta precisión
El punto más delicado de todo el proceso será la reentrada en la atmósfera, considerada el momento más crítico de la misión. Antes de iniciar la desaceleración, la cápsula alcanzará velocidades superiores a los 10.600 metros por segundo, lo que genera un rozamiento extremo con el aire y, en consecuencia, temperaturas muy elevadas que pondrán a prueba el escudo térmico.
El procedimiento está cuidadosamente calculado: unos 42 minutos antes del amerizaje, el módulo de la tripulación se separará del resto de la nave. Luego comenzará el ingreso a la atmósfera, aproximadamente 13 minutos antes de tocar el agua. Durante ese lapso, los sistemas de navegación guiarán la cápsula hacia el punto previsto, aunque existen planes alternativos en caso de ser necesario ajustar la trayectoria.
El área estimada de caída abarca una amplia zona del Pacífico, por lo que la logística es compleja. Participan helicópteros de la Marina estadounidense, aeronaves de seguimiento y el buque USS John P. Murtha, encargado de recuperar tanto la cápsula como a los astronautas.
Tras el amerizaje, el rescate se activará de inmediato. Un equipo médico ingresará primero a la nave para evaluar el estado de la tripulación. Luego, los astronautas serán trasladados en helicóptero hacia el buque, donde continuarán las revisiones tras completar una de las misiones más exigentes de la exploración espacial reciente.
Misión Artemis II: dónde ver en vivo el regreso de Orión a la Tierra
Según se informó, la transmisión comenzará alrededor de las 16:30 (hora del centro de México) e incluirá comentarios de especialistas que irán explicando en detalle cada fase del proceso. El operativo podrá verse tanto en el sitio web oficial de la NASA como en su canal de YouTube.
De esta manera, el público podrá seguir en directo uno de los momentos más importantes de la misión: el reingreso a la atmósfera y el posterior amerizaje en el océano Pacífico, una instancia clave que pondrá a prueba la tecnología de la nave y la coordinación de los equipos de rescate.