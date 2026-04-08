Guerra en Medio Oriente: Trump amenaza con aranceles del 50% a países que suministren armas a Irán

Resumen para apurados
- Donald Trump anunció aranceles del 50% a países que vendan armas a Irán. La medida, comunicada por redes sociales, busca frenar el apoyo militar a Teherán de forma inmediata.
- La advertencia coincide con avances en un plan de 15 puntos para que Irán detenga el enriquecimiento de uranio. Trump busca localizar y eliminar residuos nucleares subterráneos.
- Esta estrategia de presión comercial redefine la relación de EE. UU. con aliados y rivales, condicionando el comercio global a la seguridad nuclear en Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, elevó la presión sobre Irán al advertir que impondrá aranceles del 50% a los países que le suministren armamento, en una medida que, según indicó, se aplicaría de manera inmediata.
Al mismo tiempo, el mandatario republicano aseguró que su gobierno mantiene negociaciones con Teherán y destacó lo que calificó como un “cambio de régimen muy productivo” en ese país.
A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que cualquier nación que provea armas a Irán será gravada con ese arancel sobre todos los bienes que exporte a Estados Unidos, sin excepciones. En paralelo, sostuvo que avanzan las conversaciones con la República Islámica con el objetivo de reducir sanciones y aranceles.
Trump también se refirió al programa nuclear iraní, al remarcar que “no habrá enriquecimiento de uranio”. Según señaló, Estados Unidos trabajará junto a Irán para localizar y eliminar restos nucleares que se encuentran enterrados a gran profundidad, los cuales -indicó- han permanecido bajo vigilancia satelital durante el conflicto.
En ese contexto, el presidente aseguró que las negociaciones están en curso y que “muchos de los quince puntos ya han sido acordados”, en referencia a su propia propuesta, distinta de la iniciativa de diez puntos atribuida a Irán como base de diálogo, consignó la cadena DW, con base en información de agencias internacionales.