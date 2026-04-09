Sin querer, un pote flotante mostró cuál es el postre favorito de los astronautas de Artemis II

Artemis II y la Nutella: la publicidad más cara que nadie pagó

En redes sociales se analizó de inmediato el impacto de la aparición de la Nutella. Se formaron dos bandos marcados. De un lado, quienes aseguran que fue un error, una casualidad, y creen que la marca no hizo ninguna inversión en publicidad. Del otro, quienes creen no solo que fue una publicidad paga y un acto previsto, sino también quienes aseguran que se trata de un estilo de “publicidad ninja” que nadie se espera pero aparece de repente.