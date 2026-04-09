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Sin querer, un pote flotante mostró cuál es el postre favorito de los astronautas de Artemis II

Los astronautas llevaron consigo una buena cantidad de comida con una amplia variedad de ingredientes, entre los que destacó un pote de Nutella flotante.

Aunque la transmisión en vivo no tenía una gran definición, el pote fue claramente reconocido por la audiencia. Aunque la transmisión en vivo no tenía una gran definición, el pote fue claramente reconocido por la audiencia. Foto: NASA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un pote de Nutella apareció flotando en la nave Orion durante una transmisión en vivo de la misión Artemis II de la NASA, revelando parte del menú de los astronautas en el espacio.
  • El hecho ocurrió mientras la astronauta Christina Koch realizaba tareas en gravedad cero. El envase fue identificado por su diseño, pese a la baja definición de la imagen original.
  • El suceso generó un debate sobre publicidad no convencional y destacó la eficacia del diseño de marca, posicionándose de forma orgánica en una misión histórica de la NASA.
Resumen generado con IA

Un pequeño descuido desató un enorme debate en las redes sociales. Sucedió mientras se transmitía en vivo la misión Artemis II de la NASA. Aunque no se sabe exactamente qué sucedió detrás de escena, una imagen icónica acaba de instalarse en el pensamiento colectivo de quienes siguieron el viaje del cohete Orion alrededor de la Luna.

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Este miércoles las aguas volvieron a dividirse en Internet cuando un pote de Nutella apareció flotando en el espacio, en el interior de la nave Orion. Mientras Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna, realizaba sus tareas, el postre a base de pasta de avellanas se posicionó entre la cámara y ella, aparentando un desfile sobre la pasarela de gravedad 0.

Artemis II y la Nutella: la publicidad más cara que nadie pagó

En redes sociales se analizó de inmediato el impacto de la aparición de la Nutella. Se formaron dos bandos marcados. De un lado, quienes aseguran que fue un error, una casualidad, y creen que la marca no hizo ninguna inversión en publicidad. Del otro, quienes creen no solo que fue una publicidad paga y un acto previsto, sino también quienes aseguran que se trata de un estilo de “publicidad ninja” que nadie se espera pero aparece de repente.

Lo que se tiene por cierto es que todos los que vieron el momento fueron capaces de reconocer la marca del pote. Incluso con una calidad de imagen que no era 100% nítida al momento de la aparición, la estética de Nutella fue identificada. Esto habla de un buen diseño de packaging que permitió que la pasta de avellana tuviera aún mayor significación en el espacio exterior.

¿Qué comen los astronautas de la misión Artemis II?

La NASA realizó una infografía detallando cuáles son las comidas, bebidas y condimentos que componen el equipaje que abordó el cohete Orion. El “Crew Menu” –menú de la tripulación– está compuesto por 189 ítems únicos, según destaca el organismo espacial. Entre las comidas más comunes se incluyeron:

  • Tortillas
  • Pan de trigo blanco
  • Quiche de verduras
  • Salchichas para desayunar
  • Cuscús con nueces
  • Ensalada de mango
  • Granola con arándanos
  • Almendras y anacardos
  • Bifes a la barbacoa
  • Brócoli gratinado
  • Judías verdes picantes
  • Fideos con queso
  • Ensalada de frutas tropicales
  • Calabaza
  • Coliflor
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