Aunque arreglaron el inodoro, los astronautas de Artemis II deben usar métodos alternativos para ir al baño

El dispositivo presentó una serie de fallas en el sistema de extracción de la orina. También trascendió que el inodoro estaba teniendo menos ventilación de la que se esperaba. El percance fue ocasionado por el atascamiento del ventilador del aparato. Por los particulares cuidados que tiene la NASA para evitar algún tipo de contaminación cruzada, el urinario quedó inhabilitado.