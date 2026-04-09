Solicitaron levantar el secreto bancario de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La medida alcanza también a su esposa y apunta a reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. La investigación se centra en una operación inmobiliaria en Caballito y posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Resumen para apurados
- El fiscal Pollicita pidió este jueves en Comodoro Py levantar el secreto bancario de Manuel Adorni y su esposa por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito.
- La causa analiza la compra de un inmueble en Caballito por U$S230.000, financiado con un sospechoso préstamo sin intereses, y busca inconsistencias en sus declaraciones juradas.
- La medida permitirá reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. El resultado será determinante para su estabilidad política y el avance de la causa en la justicia federal.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este jueves formalmente levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Así, mediante este requerimiento judicial, se busca acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos y consumos con tarjetas de crédito. Los investigadores también rastrearán posibles vinculaciones del funcionario con billeteras virtuales y otros activos financieros no declarados.
Esta diligencia representa un paso clave en el expediente que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. La justicia busca determinar si el nivel de vida y las adquisiciones del funcionario guardan relación con sus ingresos registrados en el sector público. “La decisión apunta a habilitar a los investigadores a acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos y consumos”, detalla el expediente judicial.
El foco central de la causa es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, realizada el 18 de noviembre de 2025. La propiedad fue declarada por un valor de U$S230.000, pero la estructura de financiamiento despertó sospechas en la fiscalía.
Según los registros, la operación incluyó una hipoteca de U$S200.000 otorgada de forma directa por las vendedoras del inmueble. Lo llamativo para los investigadores es que el préstamo se pactó sin intereses y con un plazo de devolución de solo un año.
Sobre esta transacción, la escribana interviniente, Adriana Mónica Nechevenko, prestó declaración testimonial para aclarar los términos del acuerdo. La profesional sostuvo ante la justicia que se trató de una operación dentro de los parámetros legales. “No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo; se trató de una operación normal”, afirmó la escribana Nechevenko durante su declaración.