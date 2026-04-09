Solicitaron levantar el secreto bancario de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Esta diligencia representa un paso clave en el expediente que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. La justicia busca determinar si el nivel de vida y las adquisiciones del funcionario guardan relación con sus ingresos registrados en el sector público. “La decisión apunta a habilitar a los investigadores a acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos y consumos”, detalla el expediente judicial.