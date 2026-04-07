Manuel Adorni también hipotecó su vivienda anterior y otras dos mujeres le prestaron U$S 100.000

Según la presentación oficial difundida en diferentes medios nacionales, Adorni consignó deudas por más de $43.000.000 con Molina de Cancio y cerca de ocho millones con Cancio, aclarando que se trata de compromisos en moneda estadounidense. La operatoria quedó asentada el 15 de noviembre de 2024, fecha que no pasa inadvertida: ese mismo día figura también la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.