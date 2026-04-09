Milei blindó a Adorni ante el avance judicial y aseguró que "la gente todavía no elige la dolarización"

En un gesto de fuerte respaldo político, Javier Milei volvió a defender la figura de Manuel Adorni, quien se encuentra bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades en viajes al exterior y la adquisición de propiedades. "Es un maravilloso Jefe de Gabinete. Yo fijo el norte, pero él es quien trabaja en la cocina con los ministros", afirmó el mandatario, al minimizar las denuncias que pesan sobre el funcionario.