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Milei blindó a Adorni ante el avance judicial y aseguró que "la gente todavía no elige la dolarización"

El respaldo coincidió con la reciente declaración testimonial de Adriana Nechevenko, la escribana que certificó la compra de un departamento de Adorni en el barrio de Caballito.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei respaldó a Manuel Adorni en Buenos Aires ante investigaciones judiciales y afirmó que la sociedad aún no elige la dolarización pese a la libertad monetaria actual.
  • El apoyo surge tras la declaración de una escribana sobre el patrimonio de Adorni. El mandatario ratificó la continuidad del ajuste fiscal y el esquema de cuotas en la compra de bienes.
  • El blindaje ratifica la cohesión del gabinete ante la presión judicial. La implementación gradual de la dolarización dependerá de la demanda social y la baja proyectada de la inflación.
Resumen generado con IA

En un gesto de fuerte respaldo político, Javier Milei volvió a defender la figura de Manuel Adorni, quien se encuentra bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades en viajes al exterior y la adquisición de propiedades. "Es un maravilloso Jefe de Gabinete. Yo fijo el norte, pero él es quien trabaja en la cocina con los ministros", afirmó el mandatario, al minimizar las denuncias que pesan sobre el funcionario.

El respaldo coincidió con la reciente declaración testimonial de Adriana Nechevenko, la escribana que certificó la compra de un departamento de Adorni en el barrio de Caballito. Si bien la notaria confirmó que la operación se pactó en 12 cuotas, negó las versiones que indicaban que las antiguas dueñas -dos jubiladas- le hubieran prestado el dinero al funcionario para concretar la transacción.

En el plano económico, durante una entrevista en la TV Pública, Milei ratificó la continuidad del ajuste. "La motosierra sigue encendida y no vamos a ceder la calle", insistió. El Presidente celebró haber alcanzado el equilibrio fiscal en tiempo récord y aseguró que la inflación minorista "va a colapsar" próximamente.

Sobre la dolarización, uno de sus ejes de campaña, el mandatario ensayó una explicación sobre su implementación gradual. "La gente no quiere dolarizar todavía. Planteamos la dolarización en dos ejes; hoy el ciudadano puede hacer transacciones en dólares si quisiera, pero no lo hace", señaló, al vincular esta conducta a la libertad de elección monetaria.

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