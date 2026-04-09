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La Unión Europea y el BID apuntan al NOA para financiar proyectos

Representantes de los organismos multilaterales remarcaron la necesidad de combinar capital público y privado para escalar proyectos en la región.

NOA. Para los oradores, la región es un motor de crecimiento a largo plazo. NOA. Para los oradores, la región es un motor de crecimiento a largo plazo.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

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