EconomíaNoticias económicas La Unión Europea y el BID apuntan al NOA para financiar proyectos Representantes de los organismos multilaterales remarcaron la necesidad de combinar capital público y privado para escalar proyectos en la región. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL NOA. Para los oradores, la región es un motor de crecimiento a largo plazo. Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánUnión Europea Tamaño texto Comentarios Lo más popular Pasantías en Filosofía y Letras: cómo anotarte en la base que te conecta con oportunidades Convocatoria abierta: cómo acceder a subsidios para traducir libros argentinos Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos