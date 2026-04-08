José Luis Daza, en el Foro Estratégico IAEF NOA: "Estamos dejando atrás un modelo de fracaso"

Daza expuso que, en la Argentina, “hay una obsesión con el corto plazo, con el número el mes. Esa obsesión no nos permite ver la tendencia, los fundamentals de hacia dónde vamos”. “Si la tasa es del 2,5%, del 2,8% o roza el 3%, no influye en nada en la dirección que tomamos, siempre y cuando las medidas sean consistentes para que esa inflación vaya bajando”, acotó. Para eso es clave sostener los programas fiscal y monetario y continuar con la compra de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. “Con esas acciones, vamos a seguir desinflándola y, si se mantienen, vamos a converger con el promedio mundial de inflación. Esa es la dirección, no sabemos el tiempo que demandará, ya que tenemos una multitud de shocks, por lo que sucedió el año pasado y ahora en Medio Oriente”, continuó. Daza le pidió a los empresarios asistentes que no pierdan de vista el contexto de compra de dólares que, en el primer trimestre, ha sido de U$S 4.500 millones y que eso fue contra lo que parte del establischment y algunos economistas planteaba acerca de que el tipo de cambio estaba donde se encontraba porque no se compraban divisas. “Hoy estamos en el comienzo de un equilibrio virtuoso, con expectativas (de inflación) ancladas y bajando más en dos o tres meses. Esto nos permite ser extraordinariamente optimistas”, resaltó.