El NOA tiene el potencial agroganadero para expandirse y exportar

Frente a la consulta acerca de lo que debería hacer el Estado para alentar, De Achaval lanzó una ironía que causó la sonrisa del público: “que se corra”, contestó. Al mismo tiempo, ya no en tono de broma, reconoció la tarea del Senasa para la protección no sólo de la salud animal, sino también de los consumidores y, naturalmente, de los productores que pueden vender a mejor calidad. “No se respeta a ese organismo y es vital. Parecería que odiamos a tres empresas: YPF, Aerolíneas y Senasa; pero este último organismo ha demostrado que tiene agallas para meterse en un entorno que fue muy sindicalizado y que nos cuida. Al Ministerio de Economía hay que decirle que potencie al Senasa, porque nos enorgullece, tanto como a Estados Unidos su departamento de Agricultura. El presidente de Inversora Juramento añade que el NOA tiene mucho por desarrollar, con un clima ideal en Salta para la ganadería, de marzo a noviembre, que contribuye a la productividad.