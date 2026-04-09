Blindaje a la propiedad privada: proyecto de Sturzenegger

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió en el Senado el ambicioso proyecto de ley de “blindaje a la propiedad privada” enviado por el Ejecutivo.
Ante un plenario de comisiones, el funcionario sostuvo que la inseguridad jurídica es el principal freno a la inversión en sectores clave como la minería y propuso una reforma estructural que incluye desde la agilización de desalojos hasta cambios en el régimen de tierras rurales.
Normas sensibles
El proyecto, que consta de 53 artículos, busca modificar normas sensibles como la Ley de Manejo del Fuego y el registro de barrios populares. Sturzenegger calificó como un “fracaso” la gestión anterior sobre las urbanizaciones informales, asegurando que al ritmo actual se tardarían 12.500 años en regularizarlas.
“Pretender que un funcionario desde Capital solucione problemas territoriales en todo el país es una imposibilidad que bloqueó cualquier salida”, sentenció. La oposición kirchnerista centró sus críticas en el pasado del ministro y el impacto social de los “juicios sumarísimos” para desalojos urbanos. La senadora Anabel Fernández Sagasti alertó sobre el riesgo de extranjerización de tierras y recursos estratégicos como los acuíferos.