Blindaje a la propiedad privada: proyecto de Sturzenegger

“Pretender que un funcionario desde Capital solucione problemas territoriales en todo el país es una imposibilidad que bloqueó cualquier salida”, sentenció. La oposición kirchnerista centró sus críticas en el pasado del ministro y el impacto social de los “juicios sumarísimos” para desalojos urbanos. La senadora Anabel Fernández Sagasti alertó sobre el riesgo de extranjerización de tierras y recursos estratégicos como los acuíferos.