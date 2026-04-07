Sturzenegger defiende en el Senado un proyecto que flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros

En cuanto a las ocupaciones de inmuebles, la iniciativa busca reducir los tiempos judiciales mediante un mecanismo que permita la restitución más rápida de la propiedad con la sola acreditación del título. Según el oficialismo, esto aportaría mayor seguridad jurídica, mientras que desde la oposición surgen críticas por el posible impacto en las garantías procesales.