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Sturzenegger defiende en el Senado un proyecto que flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros

El ministro de Milei impulsa la iniciativa centrada en la propiedad privada. Cambia el régimen de expropiaciones y también de tierras rurales.

Federico Sturzenegger Federico Sturzenegger
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Federico Sturzenegger defiende este miércoles en el Senado un proyecto que flexibiliza la compra de tierras por extranjeros y protege la propiedad privada en Argentina.
  • La iniciativa busca agilizar desalojos, modificar el régimen de expropiaciones y eliminar restricciones de la Ley de Manejo del Fuego y de tierras vigentes desde el año 2011.
  • El Gobierno de Milei apunta a fomentar inversiones mediante seguridad jurídica, mientras la oposición alerta por posibles riesgos ambientales y pérdida de soberanía territorial.
Resumen generado con IA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistirá este miércoles al Senado para exponer sobre uno de los proyectos clave que impulsa el oficialismo en el Congreso. 

La presentación está prevista para las 16, en el marco de un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde comenzará el tratamiento de la iniciativa centrada en la inviolabilidad de la propiedad privada.

El proyecto plantea una serie de modificaciones en distintos ámbitos vinculados al derecho de propiedad. Entre los cambios más relevantes, se propone implementar un procedimiento abreviado para la restitución de inmuebles ocupados, con el objetivo de agilizar los desalojos. 

Asimismo, se introducen ajustes en el régimen de expropiaciones, otorgando mayor peso al título de propiedad, y se modifican las condiciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, eliminando las restricciones vigentes desde 2011.

Otro aspecto importante de la iniciativa apunta a la ley de Manejo del Fuego. El texto propone dejar sin efecto las limitaciones que impedían la venta o el cambio de uso de terrenos afectados por incendios durante determinados plazos. 

En el gobierno de Javier Milei consideran que estas restricciones desalientan la inversión, mientras que sectores de la oposición advierten sobre posibles consecuencias ambientales y cuestionan la flexibilización del régimen de tierras.

Con relación al régimen de expropiaciones, el proyecto establece criterios más restrictivos para la declaración de utilidad pública, limitando la intervención estatal a situaciones excepcionales. También prevé una actualización en el esquema de indemnizaciones para los propietarios, con el argumento de fortalecer la protección del derecho de propiedad.

En cuanto a las ocupaciones de inmuebles, la iniciativa busca reducir los tiempos judiciales mediante un mecanismo que permita la restitución más rápida de la propiedad con la sola acreditación del título. Según el oficialismo, esto aportaría mayor seguridad jurídica, mientras que desde la oposición surgen críticas por el posible impacto en las garantías procesales.

Finalmente, el proyecto también introduce cambios en el régimen de tierras rurales y en la normativa vinculada a terrenos incendiados, eliminando restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros y flexibilizando las condiciones para la disposición de esas tierras, consignó el diario "Ámbito".

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