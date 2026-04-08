Secciones
Política

Declaración clave en la causa Adorni: la escribana deberá explicar las operaciones

Su testimonio es importante para reconstruir cómo se financiaron las operaciones inmobiliarias del funcionario.

CASO. Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. CASO. Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La escribana Nechevenko declara este miércoles ante el fiscal Pollicita para explicar el origen de fondos de Manuel Adorni en operaciones inmobiliarias bajo sospecha judicial.
  • Se investigan hipotecas privadas por USD 300.000 y compras en Caballito y Exaltación de la Cruz. El exfutbolista Hugo Morales ya declaró sobre la venta de uno de los inmuebles.
  • La causa, a cargo del juez Ariel Lijo, definirá la situación patrimonial del jefe de Gabinete y evaluará posibles inconsistencias en su evolución financiera y otros gastos.
Resumen generado con IA

La escribana Mónica Nechevenko declarará este miércoles a las 10 ante la fiscalía de Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Su testimonio es considerado clave para reconstruir cómo se financiaron las operaciones inmobiliarias del funcionario, especialmente la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Qué se investiga en la causa contra Manuel Adorni

La fiscalía busca esclarecer la evolución patrimonial de Adorni y el origen de los fondos utilizados para adquirir distintas propiedades.

En este contexto, Nechevenko deberá brindar detalles sobre su intervención en dos operaciones:

  • La compra de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz
  • La adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires
  • Según consta en el expediente:
  • Adorni habría abonado un adelanto
  • El resto se financió mediante un crédito hipotecario privado de 200.000 dólares
  • Las prestamistas fueron Beatriz Viegas y Claudia Sbabo

Otra propiedad y nuevas hipotecas bajo análisis

Además, se investiga la compra de una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz, que fue escriturada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti.

En paralelo, surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares vinculada a una propiedad anterior en Parque Chacabuco.

En ese caso, las prestamistas identificadas son:

  • Graciela Isabel Molina de Cancio, excomisaria de la Policía Federal
  • Victoria Cancio, también integrante de la fuerza
  • Jueves: Sbabo y Viegas
  • Lunes 13: Graciela y Victoria Cancio

El testimonio de Hugo Morales

En la jornada previa, el exfutbolista Hugo Morales declaró como testigo y aportó datos sobre el departamento de la calle Miró.

Según su relato:

  • Intentó vender la propiedad durante dos años por 250.000 dólares
  • Finalmente la vendió por 200.000 dólares
  • El inmueble se encontraba deteriorado y requería refacciones

Una investigación que sigue en expansión

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien también investiga en paralelo a Adorni por el uso de vuelos privados a Punta del Este.

Desde la fiscalía señalaron que existen “motivos suficientes” para avanzar en la investigación y determinar la conformación patrimonial del funcionario.

Temas Manuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia Federal dio un paso clave sobre el patrimonio de Manuel Adorni

La Justicia Federal dio un paso clave sobre el patrimonio de Manuel Adorni

La escribana de Adorni: del negocio de la efedrina a las sombras de las propiedades del Jefe de Gabinete

La escribana de Adorni: del "negocio" de la efedrina a las sombras de las propiedades del Jefe de Gabinete

Lo más popular
“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”
1

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca
2

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina
3

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos
4

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur
5

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana
6

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana

Más Noticias
Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios

Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura

Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana

Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral

Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral

Comentarios