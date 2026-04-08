Declaración clave en la causa Adorni: la escribana deberá explicar las operaciones

Resumen para apurados
- La escribana Nechevenko declara este miércoles ante el fiscal Pollicita para explicar el origen de fondos de Manuel Adorni en operaciones inmobiliarias bajo sospecha judicial.
- Se investigan hipotecas privadas por USD 300.000 y compras en Caballito y Exaltación de la Cruz. El exfutbolista Hugo Morales ya declaró sobre la venta de uno de los inmuebles.
- La causa, a cargo del juez Ariel Lijo, definirá la situación patrimonial del jefe de Gabinete y evaluará posibles inconsistencias en su evolución financiera y otros gastos.
La escribana Mónica Nechevenko declarará este miércoles a las 10 ante la fiscalía de Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Su testimonio es considerado clave para reconstruir cómo se financiaron las operaciones inmobiliarias del funcionario, especialmente la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Qué se investiga en la causa contra Manuel Adorni
La fiscalía busca esclarecer la evolución patrimonial de Adorni y el origen de los fondos utilizados para adquirir distintas propiedades.
En este contexto, Nechevenko deberá brindar detalles sobre su intervención en dos operaciones:
- La compra de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz
- La adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires
- Según consta en el expediente:
- Adorni habría abonado un adelanto
- El resto se financió mediante un crédito hipotecario privado de 200.000 dólares
- Las prestamistas fueron Beatriz Viegas y Claudia Sbabo
Otra propiedad y nuevas hipotecas bajo análisis
Además, se investiga la compra de una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz, que fue escriturada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti.
En paralelo, surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares vinculada a una propiedad anterior en Parque Chacabuco.
En ese caso, las prestamistas identificadas son:
- Graciela Isabel Molina de Cancio, excomisaria de la Policía Federal
- Victoria Cancio, también integrante de la fuerza
- Jueves: Sbabo y Viegas
- Lunes 13: Graciela y Victoria Cancio
El testimonio de Hugo Morales
En la jornada previa, el exfutbolista Hugo Morales declaró como testigo y aportó datos sobre el departamento de la calle Miró.
Según su relato:
- Intentó vender la propiedad durante dos años por 250.000 dólares
- Finalmente la vendió por 200.000 dólares
- El inmueble se encontraba deteriorado y requería refacciones
Una investigación que sigue en expansión
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien también investiga en paralelo a Adorni por el uso de vuelos privados a Punta del Este.
Desde la fiscalía señalaron que existen “motivos suficientes” para avanzar en la investigación y determinar la conformación patrimonial del funcionario.