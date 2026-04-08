Cisneros rechaza la reforma en la Ley de Glaciares

Uno de los puntos más críticos señalados fue la relativización del Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Ianigla-Conicet. El legislador denunció que la nueva norma excluye a los glaciares de roca y permite que una autoridad administrativa decida a dedo qué geoforma cumple una función hídrica, dejando al Estado ciego para controlar. Para Cisneros, el uso del lenguaje de la precaución es solo un maquillaje para transformar una ley de protección en un mecanismo de flexibilización y habilitación de negocios inmediatos.