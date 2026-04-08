El Gobierno se ilusiona con la Ley de Glaciares

El debate en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales estuvo marcado por fuertes cruces entre funcionarios y legisladores. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió el proyecto argumentando que la reforma busca precisar el alcance de las zonas protegidas para permitir el desarrollo económico en áreas que no cumplan funciones hídricas estratégicas. Sin embargo, los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron duramente el alcance de los cambios y denunciaron posibles conflictos de intereses entre los impulsores de la medida.