Secciones
Política

El Gobierno se ilusiona con la Ley de Glaciares

Diputados sesionará el miércoles para tratarla.

El Gobierno se ilusiona con la Ley de Glaciares
Hace 4 Hs

Tras una jornada cargada de tensión en el Congreso, el oficialismo quedó a un paso de obtener el dictamen favorable para reformar la Ley de Glaciares (N° 26.639). La iniciativa, que busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo nuevos criterios técnicos, será tratada el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. Gracias al respaldo de bloques aliados y sectores de la oposición, el Gobierno confía en alcanzar los votos necesarios para modificar la normativa vigente desde 2010 y redefinir las zonas de protección ambiental.

El debate en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales estuvo marcado por fuertes cruces entre funcionarios y legisladores. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió el proyecto argumentando que la reforma busca precisar el alcance de las zonas protegidas para permitir el desarrollo económico en áreas que no cumplan funciones hídricas estratégicas. Sin embargo, los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron duramente el alcance de los cambios y denunciaron posibles conflictos de intereses entre los impulsores de la medida.

Carrió opinó sobre el caso Adorni, cuestionó la Ley de Glaciares y dijo que Cristina Kirchner "da pena"

Carrió opinó sobre el caso Adorni, cuestionó la Ley de Glaciares y dijo que Cristina Kirchner da pena

La reforma propone un cambio de paradigma al otorgar a las provincias la facultad de decidir qué territorios preservar y cuáles abrir a la inversión privada, reduciendo la intervención de la administración central. El eje de la modificación reside en eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en todo el territorio periglaciar, manteniendo la protección para los glaciares visibles.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónLey de Glaciares
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Seguí en vivo La mañana empieza aquí, el informativo de LA GACETA
1

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios
2

Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
3

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas
4

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas

5

Cartas de lectores: semana santa de 1987

6

Cartas de lectores: oportunidad

Más Noticias
Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios

Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Tripulantes de Artemis II, los humanos que más se alejaron de la Tierra

Tripulantes de Artemis II, los humanos que más se alejaron de la Tierra

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas

Seguí en vivo La mañana empieza aquí, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

Comentarios