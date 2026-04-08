El ultimátum de Trump a Irán fue postergado por dos semanas

El lunes, el régimen del ayatollah Mojtaba Kamenei -sucesor de su padre, Ali Kamenei, muerto en el ataque del 28 de febrero- había presentado la propuesta de 10 puntos a Pakistán para poner fin a la guerra. La propuesta inicial incluía -a favor de Teherán- la garantía de que el país no volvería a ser atacado, el cese de los ataques israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano y el levantamiento de todas las sanciones. A cambio, entre otros puntos, el régimen levantaría su bloqueo sobre el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales exigencias de Trump.