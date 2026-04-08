Guerra en Medio Oriente: cuestionan la salud mental de Donald Trump

Las primeras imágenes mostraban a decenas de personas en cada lugar. La agencia de noticias estatal IRNA mostró a personas formando una cadena humana “en apoyo de las centrales eléctricas” en la ciudad sureña de Bushehr, donde se encuentra una central nuclear. La televisión estatal y la agencia de noticias Mehr mostraron a decenas de personas frente a la principal central eléctrica de la ciudad norteña de Tabriz, así como en una planta de la ciudad de Mashhad.