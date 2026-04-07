Guerra en Medio Oriente, EN VIVO: a horas para que se venza el ultimátum de Trump, crece la tensión en Irán

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Trump asegura que está en "plenas negociaciones" con Irán a cuatro horas del ultimátum

El presidente de Estados Unidos dijo que está en "plenas negociaciones" con el régimen de Irán, a cuatro horas del ultimátum que le puso para que liberen el estrecho de Ormuz.

Trump dio estas declaraciones a la cadena Fox News tras haberle dado como último plazo a Irán las 21hs de Argentina para que el principal paso del petróleo mundial sea liberado.