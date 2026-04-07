Guerra en Medio Oriente, EN VIVO: a horas para que se venza el ultimátum de Trump, crece la tensión en Irán
Trump asegura que está en "plenas negociaciones" con Irán a cuatro horas del ultimátum
El presidente de Estados Unidos dijo que está en "plenas negociaciones" con el régimen de Irán, a cuatro horas del ultimátum que le puso para que liberen el estrecho de Ormuz.
Trump dio estas declaraciones a la cadena Fox News tras haberle dado como último plazo a Irán las 21hs de Argentina para que el principal paso del petróleo mundial sea liberado.
Cadenas humanas de iraníes en puentes en la previa del ultimátum de Trump
Los iraníes salieron a defender al régimen pese al ultimátum de Donald Trump para liberar el estrecho de Ormuz con cadenas humanas en puentes de Teherán.
El petróleo de Texas sube a 112 dólares el barril pendiente del ultimátum a Irán
El petróleo intermedio de Texas cerró este martes en 112,95 dólares el barril, un 0,48 % más que en la sesión anterior, mientras el mercado observa atentamente las últimas horas del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.
Lo que tenés que saber
El ultimátum impuesto por Donald Trump a Irán vence esta noche (a las 21 de la Argentina) y el presidente de los Estados Unidos anticipó un ataque devastador sobre infraestructura estratégica si no alcanzan un acuerdo para un alto el fuego, que contemple la reapertura del estrecho de Ormuz y una solución para el uranio enriquecido. Hoy el mandatario dijo que "toda una civilización morirá esta noche". Irán advirtió que responderá "más allá de la región" si cumple sus amenazas. En el día 39 del conflicto en Medio Oriente, hay tratativas contrarreloj para alcanzar un tratado de paz, pero continúan los ataques.