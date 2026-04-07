Guerra en Medio Oriente, EN VIVO: Donald Trump anunció un alto al fuego por dos semanas con Irán
El petróleo de Texas cae un 9,2% luego del anuncio de Trump
El petróleo intermedio de Texas cayó un 9,27%, hasta los 102,48 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar por dos semanas el ultimátum a Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz.
Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán
El presidente de Estados Unidos informó que ha decidido detener temporalmente los bombardeos y operaciones militares planificadas contra Irán, después de conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir.
Según detalló el mandatario en un mensaje publicado en la red Truth Social, la suspensión de ataques será de dos semanas y busca permitir que Teherán cumpla con la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.
Trump describió la medida como un alto al fuego bilateral, mientras se avanzan negociaciones hacia un acuerdo más amplio de paz en la región. Destacó que Estados Unidos ya ha alcanzado la mayoría de los objetivos militares previstos y que existe un marco preliminar de acuerdo con Irán, basado en una propuesta de diez puntos presentada por Teherán.
También ndicó que muchas de las diferencias históricas entre ambos países ya han sido resueltas, y que este período de dos semanas permitirá consolidar y formalizar los compromisos antes de un acuerdo definitivo. “Estamos muy avanzados en lograr un acuerdo que asegure la paz a largo plazo con Irán y estabilidad en Medio Oriente”, aseguró Trump, subrayando que la medida no solo beneficia a Estados Unidos, sino también a los países de la región involucrados.
Un congresista de Chicago pide la destitución de Trump
Mike Quigley pidió la destitución del presidente de Estados Unidos tras su amenaza a Irán.
Estudian una propuesta para un alto el fuego de dos semanas
Con el reloj avanzando hacia las últimas horas antes del vencimiento del ultimátum de Donald Trump a Irán, Pakistán irrumpió en la escena diplomática con una propuesta de alto el fuego de dos semanas que fue puesta bajo análisis tanto en Washington como en Teherán, aunque con miradas divergentes. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, solicitó a Trump que extendiera el plazo límite y reclamó a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz durante ese mismo período, como señal de distensión.
La iniciativa se conoció apenas horas antes de que expirara el ultimátum fijado para las 20.00 del martes en Washington, lo que equivale a la medianoche del miércoles en Teherán. A través de la red social X, Sharif insistió en la necesidad de “ampliar el plazo dos semanas” para permitir que la diplomacia continúe su curso, al tiempo que aseguró que las gestiones avanzaban “de forma constante, firme y decidida”. En ese marco, también instó a todas las partes involucradas a respetar un cese de hostilidades en todos los frentes, con el objetivo de alcanzar una salida definitiva al conflicto.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó que el presidente estadounidense fue informado sobre la propuesta y que se emitiría una respuesta en breve. En paralelo, un alto funcionario iraní indicó a Reuters que la iniciativa estaba siendo evaluada de manera “positiva”, lo que abre una ventana de expectativa en medio de la tensión.
El propio Trump, en declaraciones a Fox News, reconoció que Estados Unidos se encuentra en “negociaciones intensas”, aunque evitó brindar mayores precisiones. Cabe recordar que el mandatario ha postergado su ultimátum en varias oportunidades desde el 28 de febrero, fecha en la que Washington e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra objetivos militares iraníes, en un escenario que continúa marcado por la incertidumbre y la presión internacional por alcanzar una salida diplomática.
Reportan explosiones en distintas plantas iraníes a pocas horas del fin del plazo de Trump
La agencia Reuters reportó explosiones en la planta petroquímica Amirkabir en Mahshahr y en la planta de aluminio de Arak, ambas en Irán. Faltan pocas horas para que finalice el plazo determinado por Trump para abrir el estrecho de Ormuz.
Trump asegura que está en "plenas negociaciones" con Irán a cuatro horas del ultimátum
El presidente de Estados Unidos dijo que está en "plenas negociaciones" con el régimen de Irán, a cuatro horas del ultimátum que le puso para que liberen el estrecho de Ormuz.
Trump dio estas declaraciones a la cadena Fox News tras haberle dado como último plazo a Irán las 21hs de Argentina para que el principal paso del petróleo mundial sea liberado.
Cadenas humanas de iraníes en puentes en la previa del ultimátum de Trump
Los iraníes salieron a defender al régimen pese al ultimátum de Donald Trump para liberar el estrecho de Ormuz con cadenas humanas en puentes de Teherán.
El petróleo de Texas sube a 112 dólares el barril pendiente del ultimátum a Irán
El petróleo intermedio de Texas cerró este martes en 112,95 dólares el barril, un 0,48 % más que en la sesión anterior, mientras el mercado observa atentamente las últimas horas del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.
Lo que tenés que saber
El ultimátum impuesto por Donald Trump a Irán vence esta noche (a las 21 de la Argentina) y el presidente de los Estados Unidos anticipó un ataque devastador sobre infraestructura estratégica si no alcanzan un acuerdo para un alto el fuego, que contemple la reapertura del estrecho de Ormuz y una solución para el uranio enriquecido. Hoy el mandatario dijo que "toda una civilización morirá esta noche". Irán advirtió que responderá "más allá de la región" si cumple sus amenazas. En el día 39 del conflicto en Medio Oriente, hay tratativas contrarreloj para alcanzar un tratado de paz, pero continúan los ataques.