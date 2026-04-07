Carrió opinó sobre el caso Adorni, cuestionó la Ley de Glaciares y dijo que Cristina Kirchner "da pena"
La ex diputada calificó como "muy raro" el patrimonio del jefe de Gabinete, respaldó la investigación judicial y dejó definiciones políticas sobre la ex presidenta, el Congreso y medidas del Gobierno nacional.
Resumen para apurados
- Elisa Carrió cuestionó hoy en una entrevista el patrimonio de Manuel Adorni por su causa judicial y rechazó los cambios a la Ley de Glaciares que se debaten en el Congreso.
- La justicia investiga a Adorni por la compra de un inmueble y vuelos privados. Paralelamente, el oficialismo busca aprobar la reforma de la Ley de Glaciares con apoyo de aliados.
- Las definiciones de Carrió impactan en el oficialismo previo a una votación clave, mientras el avance judicial contra Adorni pone a prueba la transparencia del gabinete de Milei.
En medio de la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ex diputada Elisa Carrió analizó el caso y lanzó duras definiciones. “Todo muy raro”, sostuvo, al tiempo que se refirió a la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre quien afirmó que “da pena” y que “hubiera sido una gran presidenta”.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita. La investigación se inició luego de que trascendiera un viaje del funcionario en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval junto a su familia. Semanas más tarde, el expediente sumó un nuevo elemento: la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025 por U$S 230.000, según consta en la escritura, aunque valores de mercado ubican el inmueble por encima de esa cifra.
De acuerdo con la información difundida, parte del dinero para la operación habría provenido de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que aseguró no conocer al funcionario. En ese marco, la escribana que intervino en la compraventa deberá presentarse el 8 de abril.
Carrió se refirió al tema durante una entrevista con Luis Novaresio en A24. “Esas hipotecas privadas, además con un sueldo de 2 millones 800, todo muy raro”, expresó. Luego agregó: “No tengo la menor idea de quién es, no sé de dónde salió”. También respaldó el accionar judicial: “Yo le creo al fiscal Pollicita. Que lo determine la Justicia”.
Consultada sobre la situación de Cristina Kirchner, Carrió reflexionó: “Me da pena, hubiera sido una gran presidenta y el dinero no sirve para nada, la única riqueza es la conciencia tranquila. Es una maravilla tener la conciencia tranquila, es la riqueza más grande de un ser humano”.
En esa línea, amplió su mirada sobre el escenario social: “Lo que yo veo para la Argentina que viene es que hay gente que tiene valores y que está resignada, diciendo que la Argentina nunca va a tener valores. Y yo les recuerdo que somos una generación que se crió con valores y que esa clase media espero que le haya transmitido esos valores a los hijos”.
En paralelo, cuestionó la Ley de Glaciares en la previa de su tratamiento en Diputados. “Van a violar las reglas de los periglaciares y de los glaciares y, estratégicamente, lo más importante del mundo es el agua dulce. Nosotros tenemos que guardar eso, se lo van a llevar puesto”, advirtió. Sus declaraciones se producen horas antes de que el oficialismo busque avanzar con el dictamen y habilitar una sesión para su votación.
En el Congreso, el panorama para el oficialismo aparece favorable en el conteo de votos. Sin aceptar modificaciones a una norma que ya cuenta con media sanción del Senado, estiman reunir entre 130 y 134 votos. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y suma el respaldo habitual de aliados como PRO, MID, UCR y fuerzas provinciales, que aportarían entre 20 y 25 legisladores. A ese esquema se agregarían representantes de provincias mineras del bloque Innovación Federal, además de peronistas de Independencia y legisladores de Elijo Corrientes.
No obstante, la apertura del recinto podría verse condicionada por el impacto político del caso Adorni, más allá de que los números para aprobar la iniciativa estarían garantizados.
Por último, Carrió también dejó definiciones sobre la gestión del presidente Javier Milei. Destacó la apertura de importaciones de medicamentos al considerar que “es un avance enorme”. Además, valoró que el grupo Techint haya perdido una licitación, aunque cuestionó el enfrentamiento del mandatario con Paolo Rocca.