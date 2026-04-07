Carrió opinó sobre el caso Adorni, cuestionó la Ley de Glaciares y dijo que Cristina Kirchner "da pena"

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita. La investigación se inició luego de que trascendiera un viaje del funcionario en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval junto a su familia. Semanas más tarde, el expediente sumó un nuevo elemento: la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025 por U$S 230.000, según consta en la escritura, aunque valores de mercado ubican el inmueble por encima de esa cifra.