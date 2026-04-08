La gran aventura de llegar a la Luna: producciones en pantalla

“Apolo 13”, basado en hechos reales: misión al borde de la tragedia

La misión de la Apolo 13 demostró que viajar al espacio exterior era un riesgo que podía costar la vida. La película de 1995, dirigida por Ron Howard y con Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton como los tres astronautas que estuvieron realmente al borde de la muerte en el fallido intento de alunizar en 1970, recrea la precariedad en que se desarrollaron esos vuelos. La narración se basó en el libro “Lost Moon”, escrito por el astronauta Jim Lovell, el comandante que afrontó una explosión a bordo y que tuvo bajo su mando el desafío de volver a Tierra a todos con vida. El relato consigue mantener un ritmo atrapante, aún cuando todos sepan el resultado final, y con la sensación de que se está a un pequeño paso de que la tragedia atraviese todo. En Netflix hay un documental que profundiza en los hechos reales y cómo sucedieron.