La gran aventura de llegar a la Luna: producciones en pantalla

“Viaje a la Luna”, Desde los inicios de la cinematografía con George Méliès
Hace 161 años, más de un siglo antes de que el hombre alunizara por primera vez, Julio Verne relató cómo dos norteamericanos y un francés viajaban “De la Terre à la Lune” impulsados por la bala de un cañón. En 1901, H. G. Wells puso a dos ingleses como “Los primeros hombres en la Luna”. Sobre esos dos textos, al año siguiente Georges Méliès estrenó “Viaje a la Luna”, su cortometraje fantástico de 14 minutos en el que explota al máximo sus investigaciones en efectos especiales y es considerada una de las obras iniciáticas de la ciencia ficción, con toques de aventura y acción entre los viajeros y los extraterrestres invadidos. La novela de Wells fue retomada en otro filme (con el mismo nombre que el libro), estrenado en 1964 y en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
“El primer hombre en la Luna”, biopic sin heroísmo: dos extremos de la misma historia
“Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”, fue la frase que inmortalizó Neil Armstrong al llegar a la Luna. Pero antes de ser famoso, su vida pasó por retos públicos y privados, incluso tragedias familiares que lo signaron. “El primer hombre en la Luna”, dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling (foto abajo) se estrenó en 2018 sobre la biografía escrita por James R. Hansen, con un enfoque íntimo y dramático sobre el costo emocional y personal de los primeros astronautas. Su contracara es un viajero olvidado: dos años antes de “El primer...” se conoció el documental “El último hombre en la Luna”, centrado en la figura de Eugene Cernan, miembro de la misión Apolo 17 y -hasta ahora- el último en pisarla en 1972.
“Elegidos para la gloria”, los peligrosos comienzos: los desafíos del programa Mercury
En 1983, un libro de Tom Wolfe (creador del Nuevo Periodismo) sobre los inicios del programa espacial norteamericano fue llevado a la pantalla en “Elegidos para la gloria”, que se alzó con cuatro premios Oscar. Relata cómo se gestó la conquista del espacio a partir de los siete primeros astronautas, elegidos entre los pilotos de la Fuerza Aérea y la Marina, que dieron nacimiento al iniciático Proyecto Mercury. Dirigida por Philip Kaufman, actúan Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid, Barbara Hershey, Kim Stanley, Veronica Cartwright y Jeff Goldblum. Este programa original derivó en el Gemini y luego al Apolo, cuya misión 11 llegó a la Luna y fue recreada en el documental de 2019 dirigido por Todd Douglas Miller, que tiene material inédito y grabaciones originales aportadas por la NASA.
“Apolo 13”, basado en hechos reales: misión al borde de la tragedia
La misión de la Apolo 13 demostró que viajar al espacio exterior era un riesgo que podía costar la vida. La película de 1995, dirigida por Ron Howard y con Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton como los tres astronautas que estuvieron realmente al borde de la muerte en el fallido intento de alunizar en 1970, recrea la precariedad en que se desarrollaron esos vuelos. La narración se basó en el libro “Lost Moon”, escrito por el astronauta Jim Lovell, el comandante que afrontó una explosión a bordo y que tuvo bajo su mando el desafío de volver a Tierra a todos con vida. El relato consigue mantener un ritmo atrapante, aún cuando todos sepan el resultado final, y con la sensación de que se está a un pequeño paso de que la tragedia atraviese todo. En Netflix hay un documental que profundiza en los hechos reales y cómo sucedieron.
“De la Tierra a la Luna”, pero en la pantalla chica: un repaso a la historia de EEUU
Estados Unidos fue el primer país en alunizar con una nave tripulada, pero para lograrlo hubo que superar distintas instancias que son recreadas -con un tono épico, heroico y victorioso- en “De la Tierra a la Luna”, una miniserie de 12 episodios que en 1998 recorrió los distintos programas de la NASA (Mercury, Gemini y Apolo). Este docudrama producido por Tom Hanks y por Ron Howard, fue reconocido con los premios Emmy y Globo de Oro como producción televisiva, sustentada en la precisión y rigor de sus recreaciones y sus efectos. Cada capítulo desarrolla un aspecto distinto del programa espacial, incluyendo la intensa preparación de los astronautas, las tragedias y el desarrollo tecnológico inédito, a partir del libro “A Man on the Moon”, de Andrew Chaikin. Mezcla la ficción con registros documentales.
“Fly me to The Moon”, una mirada diferente: las teorías conspiratorias
Muchas películas tratan las teorías conspiratorias que hablan de que el hombre nunca llegó a la Luna, sino que las imágenes habían sido filmadas por Stanley Kubrick, famoso por “2001: Odisea del Espacio”. “Moonwalkers” (2015) habla de un agente de la CIA (Ron Perlman) que debe contratar al célebre director para que fragüe el alunizaje; al año siguiente se conoció “Operación Avalancha” con formato de falso documental sobre una investigación para determinar si hay infiltrados soviéticos en la NASA que descubre que todo es una farsa. “Fly Me To The Moon” (2024) lo aborda en tono de comedia romántica, con Scarlett Johansson y Channing Tatum que pasan del odio al amor mientras ruedan un arribo falso al satélite. También figuran en esa lista de escépticos “Algo raro sucedió en el viaje a la Luna” y “¿Aterrizamos en la Luna?”.
“Moonfall”, un satélite artificial y hueco: oprticular trío para salvar la Tierra
Roland Emmerich es un reconocido experto en películas de acción y catástrofes, algunas con presencia alienígena como las dos “Día de la Independencia”. Hace cuatro años lanzó “Moonfall”, en la cual dos exastronautas (fueron compañeros en una misión fallida) y un teórico de la conspiración deben salvar la Tierra cuando la Luna sale de su órbita y toma rumbo de colisión a toda velocidad. Contra la opinión de todos los expertos, su versión de que el satélite no es natural sino artificial -hueco por dentro provisto de alta tecnología- y que el choque es una acción decidida por extraterrestres, termina siendo cierta. Está protagonizada por Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer y Donald Sutherland.
“Transformers: el lado oscuro de la Luna”: alienígenas de metal que luchan a muerte
En 2011, la tercera producción de la saga “Transformers”, basada en los juguetes de Hasbro, volvió a ser protagonizada por Shia LaBeouf, secundado por Rosie Huntington-Whiteley en una nueva producción de acción y aventuras con los alienígenas de metal que luchan a muerte por controlar el universo desde la Tierra. Mientras los buenos autobots conviven sin problemas los humanos, los malvados robots decepticons pretenden reconstruir su desaparecido planeta Cibertron destrozando todo lo que hay en el planeta. En ese contexto de enfrentamiento, surge un secreto vinculado con la llegada del hombre al satélite a en 1969, en especial luego de saber qué hay en el “Lado oscuro de la Luna”, como es el subtítulo de esta entrega. Detrás de cámaras está un experto como Michael Bay, a partir de un guión de Ehren Kruger.
“Fuerza espacial”, una comedia con Steve Carell: China surge como el nuevo enemigo
Dos temporadas duró en Netflix la sitcom satírica y absurda “Fuerza Espacial”, creada por el equipo de “The Office” y protagonizada por Steve Carell, al frente de un elenco en el que aparecen además John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome y Lisa Kudrow. La formación militar especializada en una potencial guerra entre las estrellas existe en la realidad: fue creada como rama independiente en 2019, en el primer mandato de Donald Trump. La puja por el control de la Luna los enfrenta con China, que se profundiza en sus episodios finales hasta un desembarco simultáneo en el satélite de astronautas enviados por las dos potencias mundiales para crear sendas bases estables que los posicione en el lugar. Tal cual lo que se está proyectando en este momento en la realidad internacional.
“Moon”, los desafíos de habitar el satélite: introspectiva misión en soledad
La idea de que la Luna sea una base para viajes hacia el más allá, con próximo destino Marte, está en todos los planes. Pero habitarla en forma estable es un desafío puntual por los problemas que deberían afrontar quienes sean designados a su superficie. Dentro de varias producciones al respecto, “Moon” es una de las más desafiantes, protagonizada por Sam Rockwell como un astronauta solitario en una base lunar, cuyo equilibrio mental y emocional comienza a derrumbarse cuando se rompe la comunicación en directo con la Tierra, tanto con sus superiores como con su familia. Su única compañía es Gerty, un robot programado para ayudarlo a sobrevivir el día a día. Estrenada en 2009, es la ópera prima de Duncan Jones, hijo del cantante David Bowie.
“Talentos ocultos”, las científicas desconocidas: aportes clave de figuras ocultadas
Para llegar a la Luna fueron fundamentales los que se quedaron en la Tierra. “Talentos ocultos” (2016) recupera el olvidado rol clave de tres matemáticas afroamericanas, cuyos aportes a principios de la década del 60 fueron fundamentales para el éxito del programa espacial (gracias a sus cálculos, John Glenn pudo ser el primer estadounidense en orbitar la Tierra), pese a la segregación racial y la descalificación de la mujer en un sector dominado por los hombres. La vida de Katherine Johnson, Mary Jackson y Dorothy Vaughn, quienes trabajaban en la División de Cálculo del Ala Oeste del Centro de Investigación Langley (segregada del resto de los expertos) es recreada por Theodore Melfi, y en el elenco figuran Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner y Kirsten Dunst.