Expedición a la Luna: lo más alto a lo que se llegó en medio siglo

Hitos históricos

Por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzaron la Luna. Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo habían llegado al satélite, entre 1968 y 1972. Poco después de iniciar el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II también estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406.772 kilómetros. Así, superará por 6.600 kilómetros el récord de del Apolo 13.