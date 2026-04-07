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Expedición a la Luna: lo más alto a lo que se llegó en medio siglo
EN VIVO. Captura de pantalla de una transmisión de la NASA muestra la nave Orion acercándose a la Luna. EN VIVO. Captura de pantalla de una transmisión de la NASA muestra la nave Orion acercándose a la Luna.
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un equipo de astronautas volará el lunes alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo, el punto más importante de la misión Artemis II. Estos fueron los hechos más importantes de la jornada:

Transmisión en vivo

El sobrevuelo duró cerca de siete horas. La NASA transmitió el sobrevuelo en su página web, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas. Dada la distancia, la NASA advirtió que la calidad del video en la transmisión en vivo podía ser deficiente por momentos.

Silencio absoluto

Habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna. “Será emocionante, de una manera algo aterradora”, dijo a la agencia AFP Derek Buzasi, profesor de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Chicago.

Hitos históricos

Por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzaron la Luna. Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo habían llegado al satélite, entre 1968 y 1972. Poco después de iniciar el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II también estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406.772 kilómetros. Así, superará por 6.600 kilómetros el récord de del Apolo 13.

La cara oculta de la Luna

El sobrevuelo pasó por la cara oculta de la Luna. Los astronautas de la misión Apolo también la sobrevolaron, pero estaban muy cerca para verla en su totalidad. La actual tripulación pudo ver regiones que hasta ahora solo habían sido captadas por dispositivos robóticos de imagen.

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Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible. Con esta información, los científicos de la NASA esperan conocer nuevos datos sobre la composición de la Luna y su historia.

Eclipse solar

Hacia el final del sobrevuelo, los astronautas experimentaron un fenómeno extraño: un eclipse solar. Durante unos 53 minutos, su nave estuvo perfectamente alineada con la Luna y el Sol, lo que hizo que la estrella desaparezca de la vista. Tuvieron la oportunidad de estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que se volvió visible como una especie de halo luminoso.

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