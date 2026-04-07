Interactivo: cómo será el regreso de la misión Artemis II que viajó hasta la Luna

Resumen para apurados
- La NASA detalló el regreso de la misión Artemis II: tras orbitar la Luna, los cuatro astronautas finalizarán su viaje de 11 días con un amerizaje controlado en el océano terrestre.
- El proceso consta de 15 etapas y se encuentra en la fase 12. Incluye correcciones de trayectoria, la separación de la cápsula Orion y el reingreso crítico a la atmósfera terrestre.
- Este hito es fundamental para probar los sistemas de soporte vital y seguridad. Su éxito definirá el cronograma de futuras misiones tripuladas para la exploración lunar sostenible.
La misión Artemis II es solo una de las tantas fases del programa Artemis, que la NASA espera desarrollar a lo largo de los próximos años. Pero, en su interior, el viaje que emprenderán el 1 de abril los cuatro astronautas, también está dividido en subetapas. La agencia aeroespacial estadounidense informó cómo será el regreso de la cápsula Orion hasta la Tierra, luego de haber orbitado la Luna.
Se puede decir que, de acuerdo a la información proporcionada por la NASA, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen cumplirán cerca del 64% de su misión en el espacio exterior. Es que el viaje, que está previsto que dure 11 días, ya lleva su séptimo día de ejecución. En cuanto a las etapas, la NASA informó que hay 15 estadios que cumplir y la tripulación ya se encuentra en el paso 12.
- Partida del cohete Orion
Los astronautas despegaron desde la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy.
2. Desprendimiento
Se separaron los cohetes aceleradores sólidos, los carenados y el sistema de aborto de lanzamiento.
3. Corte del motor principal
Se produce el apagado del motor y la separación de la etapa central.
4. Maniobra de elevación del perigeo
Ajuste de la trayectoria de la orbital inicial.
5. Encendido - Elevación del apogeo
Comienza una revisión técnica de la nave espacial que dura 23.5 horas.
6. Separación de Orion
La nave Orion se separa de la Etapa de Propulsión Criogénica Interina (ICPS). Se realiza una demostración de operaciones de proximidad de hasta dos horas.
7. Encendido separación USS
Inicia la revisión en órbita terrestre alta. Se evalúan los sistemas de soporte vital, equipos de ejercicio y habitabilidad.
8. Encendido - Elevación del perigeo
Ajuste adicional de la órbita.
- Llegada de Artemis II a la órbita lunar
Realizada por el motor principal de Orion. Se inicia la trayectoria de retorno libre lunar con el módulo de servicio europeo.
10. Tránsito de salida hacia la Luna
Se realizan encendidos de corrección de trayectoria (OTC) según sea necesario. El tiempo de viaje es de aproximadamente cuatro días.
11. Sobrevuelo lunar
La nave pasa por el lado lejano de la Luna a una altitud media de 2.027 millas (6.513 kilómetros).
- Regreso del cohete Orion de la misión Artemis II
Encendidos de corrección (RTC) para apuntar a la atmósfera terrestre. El viaje de vuelta dura unos cuatro días.
13. Separación del módulo de tripulación
La cápsula donde viajan los astronautas se desprende del módulo de servicio.
14. Interfaz de entrada (EI)
La nave entra en la atmósfera de la Tierra.
15. Amerizaje
La cápsula cae al océano y un barco recupera tanto a los astronautas como a la nave.