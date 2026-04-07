Interactivo: cómo será el regreso de la misión Artemis II que viajó hasta la Luna

Se puede decir que, de acuerdo a la información proporcionada por la NASA, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen cumplirán cerca del 64% de su misión en el espacio exterior. Es que el viaje, que está previsto que dure 11 días, ya lleva su séptimo día de ejecución. En cuanto a las etapas, la NASA informó que hay 15 estadios que cumplir y la tripulación ya se encuentra en el paso 12.