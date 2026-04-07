Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

Abril acompaña su ritmo al galope del Caballo de Fuego, que por esta vez obliga a los signos a no quedarse detrás y adaptarse a los tiempos que corren. Este mes, el horóscopo chino invita a la introspección y, por consiguiente, a la acción. Es momento de tomar las riendas y realizar cambios, acomodándose a las vibraciones del momento para atravesar el mes de la mejor manera posible. Para cada signo las acciones serán diferentes, pero la reconocida astróloga Ludovica Squirru advierte que amilanarse ante los cambios no impedirá que estos sucedan.