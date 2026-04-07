Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru presentó sus predicciones de abril para el horóscopo chino, instando a los signos a adaptarse y controlar impulsos ante el influjo del intenso Caballo de Fuego.
- Abril impone cambios bruscos que exigen introspección y acción. Signos como la Rata, Tigre y Dragón deberán evitar la impulsividad para aprovechar oportunidades en un entorno caótico.
- La capacidad de adaptación determinará el éxito personal y laboral. Según la experta, no resistirse a las transformaciones permitirá hallar oportunidades únicas en un mes exigente.
Abril acompaña su ritmo al galope del Caballo de Fuego, que por esta vez obliga a los signos a no quedarse detrás y adaptarse a los tiempos que corren. Este mes, el horóscopo chino invita a la introspección y, por consiguiente, a la acción. Es momento de tomar las riendas y realizar cambios, acomodándose a las vibraciones del momento para atravesar el mes de la mejor manera posible. Para cada signo las acciones serán diferentes, pero la reconocida astróloga Ludovica Squirru advierte que amilanarse ante los cambios no impedirá que estos sucedan.
Este nuevo mes se presenta como un tiempo intenso, con cambios bruscos y decisiones que no admiten postergaciones. La pitonisa afirma que este período obliga a convertirse en “jinete del propio destino”, pero para ello es necesario adaptarse constantemente. Para algunos signos será fundamental actuar con cautela, pero jamás quedarse quieto.
Los signos que deberána daptarse a un tiempo cambiante
Rata
La Rata es uno de esos signos que deberá usar su astucia a su favor para acomodarse en las situaciones que este nuevo período le propone. Con su inteligencia y cautela podrá moverse en un entorno caótico solo si se lo propone. Deberá concentrarse, ya que una decisión repentina podrá hacer la diferencia entre una gran oportunidad y un momento de tensión. “Es momento de actuar, pero sin dejarse llevar por la impulsividad”, dijo Squirru, quien recalcó que las posibilidades están, solo hay que estar atento.
Búfalo
Para el Búfalo, el estrés puede convertirse en un ancla si no advierte que el panorama puede ser más favorable. “El año será una multiprocesadora de situaciones”, anticipó en su mensaje Squirru, advirtiendo que este animal deberá tomar decisiones en plazos récord y resolver conflictos, pero sobre todo, no anclarse a las dificultades del momento y adaptarse para no quedar atrapado en el colapso del contexto.
Tigre
Por otro lado, el Tigre se enfrenta a un desafío directo con su temperamento. Según las revelaciones de la astróloga, quienes pertenecen a este signo tendrán que "bajar un cambio". La energía del Caballo de Fuego es potente y puede disparar su impulsividad natural; por eso, la clave de este mes será pensar dos veces antes de reaccionar si quieren evitar conflictos innecesarios en el ámbito laboral o familiar.
Conejo
En una sintonía más introspectiva, el Conejo transitará un abril de fuerte carga emocional. Para este signo, el mes de las flores será un período ideal para ordenar vínculos y practicar el desapego. En medio de la "limpieza" general que propone el zodíaco chino, el Conejo deberá soltar lo que ya no funciona para fluir con mayor liviandad.
Dragón
Finalmente, el Dragón, protagonista indiscutido de este año, deberá prepararse para un ritmo exigente y por momentos desafiante. Aunque el escenario parezca adverso o demasiado acelerado, Ludovica es clara: aquellos que logren fluir con los cambios y no oponer resistencia encontrarán oportunidades de crecimiento únicas en medio del caos.