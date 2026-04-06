Horóscopo chino: los signos magnéticos que atraerán la fortuna en abril, según Ludovica Squirru

La energía galopante de este 2026 se siente con más fuerza entre los nativos que nunca y repercute entre ellos. Todo se vive con intensidad, tanto los efectos alentadores como los que nos tientan a tirar la toalla. Por ello es que este lapso obliga a estar atento a los detalles, romper con lo que no sea auténtico en la vida y disfrutar de aquello que sí resuena con nosotros. Como advierte Squirru, “el Caballo no tiene paciencia para las dudas”. Así como se tiene cautela ante las amenazas, se debe celebrar las conquistas.