Horóscopo chino: los signos magnéticos que atraerán la fortuna en abril, según Ludovica Squirru

Resumen de nota
- Ludovica Squirru reveló las predicciones del horóscopo chino para abril, señalando que los signos de Tigre, Dragón, Cabra y Chancho atraerán fortuna tras meses de decisiones clave.
- Este mes funciona como un período de balance donde repercuten decisiones previas. La energía actual exige autenticidad y precisión para transformar esfuerzos pasados en logros reales.
- Se prevé un impacto positivo en lo laboral y afectivo para los signos magnéticos. La clave será gestionar el éxito con equilibrio para consolidar la estabilidad financiera y personal.
Abril no aparece como un mes más en el calendario del zodíaco chino. Es un período donde las consecuencias se acumulan, donde las decisiones de tres meses pasados comienzan a repercutir en la vida del zoológico humano. Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente máxima de habla hispana, advirtió que esta etapa de “examen” puede resultar en un tiempo de cautela y precisión para algunos signos, mientras que para otros, es un ciclo de libertad y de goce como recompensa de un acertado obrar.
La energía galopante de este 2026 se siente con más fuerza entre los nativos que nunca y repercute entre ellos. Todo se vive con intensidad, tanto los efectos alentadores como los que nos tientan a tirar la toalla. Por ello es que este lapso obliga a estar atento a los detalles, romper con lo que no sea auténtico en la vida y disfrutar de aquello que sí resuena con nosotros. Como advierte Squirru, “el Caballo no tiene paciencia para las dudas”. Así como se tiene cautela ante las amenazas, se debe celebrar las conquistas.
Los signos que triunfan en lo afectivo, laboral y económico
Squirru señaló que hay integrantes del horóscopo que estos días lo vivirán con intensidad gracias a su conducta que los lleva por senderos auspiciosos, tanto en lo afectivo como en lo laboral y lo económico. La pitonisa advirtió cuáles son esos animales que se encuentran en una fase favorable durante el cuarto mes del año.
Tigre
El Tigre entra a un nuevo momento con la alegría de saber que este mes rinde frutos. Tras el esfuerzo que le llevó encontrarse en una condición propicia, ahora este felino se enfrenta a un desafío máximo pero no por ello desalentador: gestionar el éxito sin que se le suba a la cabeza. Lo que sí, Squirru advierte, en el ámbito amoroso hay una llegada desde el pasado para ponerlo a prueba.
Dragón
Otro signo que esta vez se encuentra en la cosecha. Su magnetismo está por las nubes y es momento de atraer y reclamar aquello que le corresponde. Si su deseo es renovar su trabajo o incursionar en nuevos ámbitos laborales, emprender algo nuevo, este es el punto de partida para mover los hilos. Squirru advierte, sin embargo, que la ambición no debe hacerle descuidar a su pareja por estar enfocado en lo profesional.
Cabra
A la Cabra, la suerte le sonríe, especialmente en el plano emocional, y algunos sacudones pueden hacer que la estabilidad del plano afectivo se remueva. Sin embargo, no tendrá de qué preocuparse. Eso sí, en el aspecto financiero será importante estar atento y no firmar nada sin leer antes la letra chica.
Chancho
Después de algunas semanas complicadas, abril te trae alivio financiero. El nuevo dinero que atraes te va a permitir saldar esa deuda que te preocupaba. En la familia, reina la armonía y es una buena oportunidad para organizar una reunión.