Horóscopo chino: qué signos crecerán en lo personal y laboral en abril, según Ludovica Squirru

Resumen de nota
- La astróloga Ludovica Squirru reveló las predicciones del horóscopo chino para abril, anticipando un ciclo de crecimiento personal y laboral para diversos signos en Argentina.
- Impulsado por la energía del Caballo de Fuego, este período busca destrabar etapas de estancamiento. La clave será la adaptación y la gestión emocional ante cambios profundos.
- Rata, Búfalo, Tigre, Conejo y Perro serán los más favorecidos. Se espera que la autoconfianza y la intuición definan el éxito en proyectos y vínculos durante todo el mes.
El zodiaco chino inauguró una nueva etapa en el inicio de abril. El horóscopo oriental se prepara para vivir un período de cambio, con buenos augurios para varios integrantes de la rueda zodiacal. Este nuevo mes se presenta como un ciclo de grandes oportunidades y sobre todo de avances y destrabes, tras fases de estancamiento y sequía. De acuerdo con la reconocida astróloga Ludovica Squirru, este es un momento de sustancial crecimiento.
Abril es un mes marcado por la intensidad del Caballo de Fuego. Su galopar impulsa a transformaciones profundas, determinaciones trascendentales y movimientos inesperados en gran parte de los signos. La fuerza de este equino puede dejar sin aliento a algunos animales del horóscopo que, sin seguir las advertencias, pueden sentirse abrumados. Esta época invita a dejar atrás aquello que estuvo estancado para poder progresar al paso de este animal y encontrar ese equilibrio y ese objetivo que tanto se buscaba.
Los signos que avanzarán en abril
Squirru anunció que la capacidad de adaptación será clave para encontrar los logros pretendidos. Este tiempo exigente puede convertirse en un vehículo de éxito si se actúa con creatividad, coraje, resiliencia y también confianza en uno mismo.
Rata
La Rata es uno de esos signos que encontrará la renovación interna. Como un alivio, aquello que parecía detenido comienza a movilizarse, a fluir. Squirru advierte que esto ocurrirá “especialmente en lo profesional”. Pero ningún cambio viene sin algo de cooperación. Tomar resoluciones clave será el trabajo de la Rata, que según la pitonisa tendrá que “escuchar su intuición para no dispersarse”.
Búfalo
Los cambios llegan como equilibrio para el Búfalo, que finalmente sentirá el orden y la estabilidad que se establecen en su vida. Al igual que para la Rata, la calma no llega sola sino tomando las medidas más convenientes. Según Squirru, en este momento es “tiempo de soltar cargas emocionales y fortalecer vínculos importantes, lo que te permitirá recuperar el balance en distintos aspectos de tu vida".
Tigre
El Tigre puede seguir la intensidad del Caballo, potenciado por su vitalidad que le empuja a ir por más. Según Squirru, esta etapa es de crecimiento ya que abril “puede traer avances concretos y triunfos personales”. El detalle está en “evitar la impulsividad para sostener lo conseguido".
Conejo
Para el Conejo, este abril funciona como un bálsamo necesario. Tras atravesar una etapa de exigencias máximas y desafíos que pusieron a prueba su paciencia, finalmente aparece un aire de renovación que permite vislumbrar el horizonte con mayor nitidez. Según Ludovica, este mes es una invitación abierta a "avanzar con mayor claridad". Sin embargo, el desafío estará en la gestión de sus sentimientos: mantener la calma frente a la intensidad emocional que propone el año, evitando que el torbellino exterior altere su paz interna.
Perro
Considerado por la pitonisa como uno de los signos "más favorecidos del ciclo", abril se presenta para el Perro como un motor de arranque en áreas fundamentales. La energía del Caballo de Fuego activa oportunidades tanto en el plano laboral como en el afectivo, creando el escenario ideal para consolidar proyectos que venían madurando en la sombra. La clave del éxito reside en la autoconfianza para poder dar el salto definitivo hacia el crecimiento.