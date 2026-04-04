Horóscopo chino: qué signos crecerán en lo personal y laboral en abril, según Ludovica Squirru

Abril es un mes marcado por la intensidad del Caballo de Fuego. Su galopar impulsa a transformaciones profundas, determinaciones trascendentales y movimientos inesperados en gran parte de los signos. La fuerza de este equino puede dejar sin aliento a algunos animales del horóscopo que, sin seguir las advertencias, pueden sentirse abrumados. Esta época invita a dejar atrás aquello que estuvo estancado para poder progresar al paso de este animal y encontrar ese equilibrio y ese objetivo que tanto se buscaba.