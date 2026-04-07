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Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Las hermanas reconocieron al también llamado “Cabeza Blanca”. Autoridades del vecino país aseguran que está detenido.

Luiz Carlos da Rocha cuando fue detenido. Luiz Carlos da Rocha cuando fue detenido.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hermanas de Érika Álvarez confirmaron en abril que su pareja era el narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Blanca”, detenido en Brasil por liderar una red internacional.
  • El vínculo salió a la luz durante investigaciones en Tucumán. Da Rocha, apodado el 'Pablo Escobar de Brasil', fue capturado tras una extensa búsqueda por autoridades del vecino país.
  • Este hallazgo profundiza las conexiones del narcotráfico regional y permite a la justicia avanzar en el desmantelamiento de la red de vínculos locales del líder criminal detenido.
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