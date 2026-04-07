Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Luiz Carlos da Rocha cuando fue detenido.
Resumen para apurados
- Hermanas de Érika Álvarez confirmaron en abril que su pareja era el narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Blanca”, detenido en Brasil por liderar una red internacional.
- El vínculo salió a la luz durante investigaciones en Tucumán. Da Rocha, apodado el 'Pablo Escobar de Brasil', fue capturado tras una extensa búsqueda por autoridades del vecino país.
- Este hallazgo profundiza las conexiones del narcotráfico regional y permite a la justicia avanzar en el desmantelamiento de la red de vínculos locales del líder criminal detenido.
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