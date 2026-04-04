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¿Cuáles eran los vínculos que tenía Érika Álvarez con los narcos?

La querella y la defensa piden que se investigue esta línea.

LA VÍCTIMA. Érika Álvarez. LA VÍCTIMA. Érika Álvarez.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 04 Abril 2026

Resumen de nota

  • La querella y la defensa solicitan investigar presuntos vínculos de Érika Álvarez con el narcotráfico brasileño tras su femicidio para esclarecer el móvil real del crimen.
  • La línea investigativa surge por la posible conexión con un poderoso narco de Brasil, lo que motivó a las partes a profundizar en los antecedentes y relaciones de la víctima.
  • Este giro en la causa podría redefinir el caso y revelar una trama de crimen organizado transnacional con impacto directo en la seguridad y la justicia regional.
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