¿Cuáles eran los vínculos que tenía Érika Álvarez con los narcos?

LA VÍCTIMA. Érika Álvarez.
Resumen de nota
- La querella y la defensa solicitan investigar presuntos vínculos de Érika Álvarez con el narcotráfico brasileño tras su femicidio para esclarecer el móvil real del crimen.
- La línea investigativa surge por la posible conexión con un poderoso narco de Brasil, lo que motivó a las partes a profundizar en los antecedentes y relaciones de la víctima.
- Este giro en la causa podría redefinir el caso y revelar una trama de crimen organizado transnacional con impacto directo en la seguridad y la justicia regional.
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