El gobierno de Milei giró fondos a Tucumán y otras 11 provincias para aliviar la caída de recursos

En ese contexto, el oficialismo busca avanzar con la suspensión definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que genera divisiones dentro del sistema político. A la par, evalúan una alternativa de alto impacto: adelantar las elecciones presidenciales a mayo del próximo año, una jugada que chocaría con la estrategia habitual de los mandatarios provinciales, que prefieren separar los comicios locales de los nacionales, señaló el mismo medio.